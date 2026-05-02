ΕΣΚ ΤΥΦΛΩΝ

Τιμά τα 50 χρόνια από την κατάληψη του Οίκου Τυφλών

Τα 50 χρόνια από τη μεγάλη κατάληψη των τυφλών στις 2 Μάη 1976 στον τότε Οίκο Τυφλών στην Καλλιθέα τιμά και γιορτάζει η «Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Τυφλών», με εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 11 Μάη, στις 7 μ.μ. στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα, με τη συμμετοχή της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων.

Ο αγώνας κράτησε πέντε ολόκληρους μήνες. Είχε την ολόθερμη στήριξη του λαού της Καλλιθέας, της αγωνιστικής δημοτικής αρχής, με τον αείμνηστο δήμαρχο Γιάννη Γάλλο, και των φορέων της πόλης. Παρά την καταστολή, την τρομοκρατία και τη συκοφάντηση, πήρε μαζικά χαρακτηριστικά και είχε για τότε νικηφόρα αποτελέσματα.

Με αυτές τις κινητοποιήσεις η σχολή έφυγε από τα χέρια των «φιλάνθρωπων», των εμπόρων της αναπηρίας, πέρασε στο κρατικό σύστημα και ιδρύθηκε το ΚΕΑΤ (Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών). Οπως σημειώνει η ΕΣΚ, «η κατάληψη και οι κινητοποιήσεις που ακολούθησαν άνοιξαν τον δρόμο για σημαντικές κατακτήσεις για τους τυφλούς και τους ανάπηρους συνολικότερα στη μόρφωση, στην ασφάλιση, στη δουλειά, κατακτήσεις που χρόνια τώρα με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και της ΕΕ αποψιλώνονται, αποσαθρώνονται».

Και καλεί σε νέους αγώνες, τονίζοντας: «Σήμερα, 50 χρόνια μετά, η σχολή είναι σε χειρότερη κατάσταση! Στο Ειδικό Δημοτικό σε κάποιες τάξεις πήγαν δάσκαλοι από τον Γενάρη και μετά, ενώ παρά την τεράστια έλλειψη χώρων το παλιό κτίριο παραμένει αναξιοποίητο και, παρόλο που είναι από τα καλύτερα διατηρητέα κτίρια της Αττικής και τα πιο γερά, αρνούνται όλες οι κυβερνήσεις από το 1999 και μετά να δώσουν τις αναγκαίες πιστώσεις για την επιβαλλόμενη ανακαίνισή του, λόγω και των ζημιών που έπαθε από τον σεισμό του 1999. Γυμνάσιο - Λύκειο για τους τυφλούς δεν φτιάχτηκε ποτέ, ούτε ως δικαίωμα επιλογής, ενώ οι τυφλοί και τα άτομα με μερική όραση που δουλεύουν σήμερα είναι σχεδόν λιγότεροι από το '76, βιώνοντας την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό, συνέπεια της πολιτικής της "συμπερίληψης", του "κράτους δικαίου" και όλων των μυθευμάτων της εξαπάτησης».