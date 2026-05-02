Σάββατο 2 Μάη 2026 - Κυριακή 3 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 35
ΥΓΕΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ
Ημερίδα με θέμα το νοσηλευτικό προσωπικό

Την Κυριακή 10 Μάη στο δημαρχείο Περιστερίου

Ημερίδα με θέμα «Νοσηλευτικό προσωπικό: Ανάσα στα προβλήματα η πάλη στον δρόμο της σύγκρουσης με την Υγεία - εμπόρευμα στον καπιταλισμό» πραγματοποιεί το Τμήμα Υγείας - Πρόνοιας της ΚΕ του ΚΚΕ την Κυριακή 10 Μάη, στις 6 μ.μ. στο αμφιθέατρο του δημαρχείου Περιστερίου (στάση Μετρό «Περιστέρι).

Η κεντρική ομιλία, με θέμα «Η Νοσηλευτική Επιστήμη και η πρόταση του ΚΚΕ», θα γίνει από την Βιβή Δάγκα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και επικεφαλής του Τμήματος Υγείας - Πρόνοιας της ΚΕ. Θα ακολουθήσουν οι εξής θεματικές παρεμβάσεις:

  • «Η στρατηγική της ΕΕ και των αστικών κυβερνήσεων στην ανάπτυξη της Νοσηλευτικής» - Αντα Τερβόλη, νοσηλεύτρια, μέλος του Τμήματος Υγείας - Πρόνοιας της ΚΕ του ΚΚΕ.
  • «Η εργασιακή πραγματικότητα στη Νοσηλευτική σήμερα» - Μανώλης Βαρδαβάκης, νοσηλευτής, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο «Θριάσιο», μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ, μέλος της ΤΕ Υγείας - Πρόνοιας της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ.
  • «Επαγγελματικές ασθένειες στη Νοσηλευτική - Συνέπεια του εμπορευματοποιημένου συστήματος Υγείας και των εργασιακών συνθηκών» - Χρήστος Παπάζογλου, γιατρός Εργασίας, μέλος του Τμήματος Υγείας - Πρόνοιας της ΚΕ του ΚΚΕ.
  • «Νοσηλευτική επιστήμη και εργαζόμενη γυναίκα» - Αννα Ψαρρού, νοσηλεύτρια, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου «Αττικόν» και εκλεγμένη στην ΠΟΕΔΗΝ, μέλος του Γραφείου της Τομεακής Οργάνωσης Υγείας - Πρόνοιας της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ.
  • «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Κοινοτική Νοσηλευτική» - Σεμίνα Καστρίτη, σχολική νοσηλεύτρια, πρόεδρος του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής.
  • «Νοσηλευτική Επιστήμη και παιδιατρική περίθαλψη» - Ολγα Σιάντου, νοσηλεύτρια, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία».
  • «Η εκπαίδευση στη Νοσηλευτική: Επιστημονική συγκρότηση ή κατάρτιση με επιχειρηματικά κριτήρια;» - Ρόζα Κότσυφα, νοσηλεύτρια, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Πανεπιστημίων - Ερευνας της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ.
    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
