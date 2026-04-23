Πέθανε ο σπουδαίος Στέφανος Ληναίος

Εφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος θεατράνθρωπος Στέφανος Ληναίος σε ηλικία 98 ετών, αφήνοντας πίσω μια πολύτιμη παρακαταθήκη.

Ενας σκεπτόμενος καλλιτέχνης, ένας δημιουργός που πίστευε στην παιδευτική αξία της Τέχνης και δη του θεάτρου. Γι' αυτό και στην πολύχρονη και πάντα γόνιμη διαδρομή του επιδίωκε να ανεβάζει έργα που κάτι έχουν να πουν, γνωρίζοντας την «πολύτιμη προσφορά του θεάτρου στην έρευνα των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων». 'Η, όπως αλλιώς έλεγε, «ο πολιτισμός είναι το τελευταίο ανάχωμα για τον επερχόμενο κυνισμό».

Ο Στέφανος Ληναίος - το πραγματικό του όνομα ήταν Διονύσιος Μυτιληναίος - γεννήθηκε στη Μεσσήνη το 1928. Σπούδασε στη «Σχολή Θεάτρου» του Σωκράτη Καραντινού και στη συνέχεια στη Royal Academy of Dramatic Art στο Λονδίνο.

Πρωτοεμφανίστηκε στη σκηνή στο Θέατρο «Κοτοπούλη» το 1954. Από τότε έπαιξε σχεδόν σε όλα τα αθηναϊκά θέατρα, καταφέρνοντας να καθιερωθεί ως ένας από τους πιο ενεργούς ηθοποιούς. Πέρα από το θέατρο, συμμετείχε και σε πολλές ταινίες, αλλά και στο ραδιόφωνο.

Πέρα από την πορεία του στον χώρο, συμμετείχε ενεργά και στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Μάλιστα, τη διετία 1965 - 1976 διετέλεσε και γενικός γραμματέας του, ενώ υπήρξε και μέλος του πρώτου εταιρικού θιάσου του ΣΕΗ, «Αρμα Θεάτρου». Για τους μεγάλους αγώνες του Σωματείου δεν έκρυβε την περηφάνια και τη συγκίνησή του μέχρι και το τέλος της ζωής του. Είναι χαρακτηριστική η συμμετοχή του σε ημερίδα του ΣΕΗ πριν λίγα χρόνια για την Καλλιτεχνική Εκπαίδευση, όπου με την τοποθέτησή του μεταλαμπάδευσε την πλούσια πείρα του ιστορικού Σωματείου στους νεότερους συναδέλφους του.

Στα πρώτα χρόνια της δικτατορίας αυτοεξορίστηκε στο Λονδίνο, όπου συμμετείχε στον αντιδικτατορικό αγώνα. Το 1970, επιστρέφοντας στην Ελλάδα μαζί με την σύζυγό του, επίσης ηθοποιό Ελλη Φωτίου, δημιούργησαν το Θέατρο «Αλφα», μετατρέποντάς το σε μια κοιτίδα πολιτισμού και δημιουργίας, ανεβάζοντας δεκάδες ελληνικά και ξένα έργα τα οποία σκηνοθέτησε ο ίδιος.

Για τον θάνατο του σπουδαίου καλλιτέχνη Στέφανου Ληναίου το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του επισημαίνει:

«Το ΚΚΕ αποχαιρετά με θλίψη τον Στέφανο Ληναίο, έναν σπουδαίο και πολυπράγμονα καλλιτέχνη, που υπηρέτησε με συνέπεια και ευθύνη την τέχνη του θεάτρου σε μια πολύχρονη, πλούσια και δημιουργική διαδρομή, αναδεικνύοντας σταθερά τον κοινωνικό και μορφωτικό ρόλο της Τέχνης.

Σε όλη την πορεία του υπηρέτησε το θέατρο, τη συγγραφή, τη σκηνοθεσία και τη συνολικότερη πολιτιστική δημιουργία, αντιμετωπίζοντας την Τέχνη ως βαθιά κοινωνική λειτουργία και ως μέσο πνευματικής καλλιέργειας και διαπαιδαγώγησης του λαού, και ιδιαίτερα της νέας γενιάς. Με τη στάση και το έργο του ανέδειξε την ανάγκη ο πολιτισμός να παραμένει ζωντανό μορφωτικό δικαίωμα για τον λαό.

Με συνέπεια στάθηκε στο πλευρό των ανθρώπων του πολιτισμού και των συλλογικών τους αγώνων, συμμετείχε ενεργά στις διεκδικήσεις του καλλιτεχνικού κόσμου και με τη στάση του, ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους για τον τόπο, επιβεβαίωσε ότι ο καλλιτέχνης δεν μπορεί να είναι ουδέτερος απέναντι στα μεγάλα ζητήματα της κοινωνίας. Η αντιδικτατορική του στάση και η διαρκής παρουσία στην κοινωνική και πολιτική ζωή αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής της πορείας. Η προσφορά του Στέφανου Ληναίου αφήνει σημαντική παρακαταθήκη για την Τέχνη που υπηρετεί τον άνθρωπο, τη συλλογικότητα και την πνευματική ανάταση του λαού.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και στους ανθρώπους του Πολιτισμού που συμπορεύτηκαν μαζί του».