ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στηρίζει τον αγώνα των ηθοποιών

Με αφορμή την απεργία του ΣΕΗ, αλλά και για τον αγώνα που δίνουν οι ηθοποιοί για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με συγκροτημένα δικαιώματα, πληρωμένες πρόβες, υποχρεωτική και επεκτάσιμη για όλο τον κλάδο, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία σημειώνει:

«Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στέκεται στο πλευρό των απεργών ηθοποιών και όλων των εργαζομένων στον πολιτισμό που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των σωματείων τους στηρίζοντας την απεργία του ΣΕΗ. Για δεύτερη φορά μέσα στον Δεκέμβριο η μεγάλη πλειονότητα των θεάτρων απεργεί για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης στο ελεύθερο θέατρο. Η αδιαλλαξία των εργοδοτών του χώρου οδήγησε στο κλείσιμο των θεάτρων, στην αταλάντευτη στάση των ηθοποιών που συμμετείχαν σε αυτήν, πάρα την προσπάθεια των εργοδοτών να εκφοβίσουν αυτούς και τους υπόλοιπους εργαζόμενους στα θέατρα.

Στηρίζουμε τον αγώνα των σωματείων για υπογραφή ΣΣΕ με συγκροτημένα δικαιώματα, πληρωμένες πρόβες, υποχρεωτική και επεκτάσιμη για όλο τον κλάδο. Στηρίζουμε τον αγώνα τους γιατί τα εργασιακά δικαιώματα των καλλιτεχνών είναι προϋπόθεση για την πρόσβαση του λαού σε υψηλού επιπέδου παραστάσεις, συνολικά στον Πολιτισμό».