ΚΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ

Εκθεση εικαστικών σήμερα στο Αλιβέρι

Εκθεση εικαστικών διοργανώνει η ΚΟ Αλιβερίου του ΚΚΕ, σήμερα Τρίτη στις 6 μ.μ., στην αίθουσα του κτιρίου του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, στο Αλιβέρι.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 8 μ.μ., ενώ θα συνοδευτεί με μουσικό πρόγραμμα. Θα εκτεθούν έργα που έχουν προσφέρει εικαστικοί της περιοχής και όχι μόνο, με την ΚΟ Αλιβερίου να σημειώνει στο κάλεσμά της ότι με την εκδήλωση επιδιώκει την ανάδειξη του «καθοριστικού ρόλου που παίζει η καλλιτεχνική δημιουργία στη συνείδηση και την διαμόρφωση των ανθρώπων και βέβαια την τεράστια ανάγκη που υπάρχει στον τόπο μας για χώρους δημιουργίας, πολιτιστικές εκδηλώσεις, στήριξη της νεανικής καλλιτεχνικής δημιουργίας».