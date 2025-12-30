Μας λείπει...

Εξι χρόνια συμπληρώθηκαν την Κυριακή από τον χαμό του Θάνου Μικρούτσικου. Είναι εδώ όμως όλα, το έργο του που θα ζει στην αιωνιότητα και θα συντροφεύει τα όμορφα και τα δύσκολα, τις χαρές και την πάλη, το πείσμα για το δίκιο που θα νικήσει. «Και αυτό είναι νόμος» θα συμπλήρωνε ο ίδιος...

Το πρωτοπόρο έργο του ξεκλείδωσε την έμπνευση, την εμψύχωση, τη φαντασία. Που καταφέρνει να είναι επίκαιρο και να επικοινωνεί κάθε φορά με την εποχή, επίτευγμα σπουδαίο, απαιτητικό και ακόμα πιο σπουδαίο ότι δίνει πάντα απάντηση προς τα μπρος. «Ε, το λοιπόν, ό,τι και να είναι τ' άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω»...

Συνέθεσε όπερες, συμφωνική μουσική, μουσική δωματίου, μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο, πειραματική μουσική, λαϊκές μελωδίες. Μας ταξίδεψε στο έργο του Μπρεχτ και του Μαγιακόφσκι, στον Ρίτσο και τον Καββαδία, τον Μάνο Ελευθερίου και τον Ναζίμ Χικμέτ, τον Αλκη Αλκαίο και τον Κώστα Τριπολίτη και σε τόσους άλλους ποιητές που μας τους σύστησε, μας έδωσε το έναυσμα να τους ψάξουμε, να τους γνωρίσουμε καλύτερα αφού τους τραγουδήσαμε...