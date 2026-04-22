ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Θυσία για τα πολεμικά και επιχειρηματικά συμφέροντα ο αρχαιολογικός χώρος του λόφου «Παπούρα» Ηρακλείου Κρήτης

Η Κομισιόν παρέχει πλήρη κάλυψη στην απαράδεκτη απόφαση της κυβέρνησης της ΝΔ για εγκατάσταση των συστημάτων ραντάρ του ιδιωτικού αεροδρομίου του Καστελλίου, που θα καταστρέψουν τον αρχαιολογικό χώρο στον λόφο «Παπούρα», σε βάρος της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με βάση την απάντησή της σε σχετική Ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, την οποία υπέβαλε ο ευρωβουλευτής του Κόμματος Κώστας Παπαδάκης, η κατά τ' άλλα λαλίστατη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «κλείνοντας το μάτι» μόνο και μόνο για να προχωρήσουν τα πολεμικά και επιχειρηματικά σχέδια και περιφρονώντας την κινητοποίηση των κατοίκων και των μαζικών λαϊκών φορέων της περιοχής εναντίον τους, επικαλείται ότι «η διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών - μελών» και αρκείται σε ανέξοδες γενικότητες περί «προστασίας, διαφύλαξης και προσβασιμότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς»...

Η εγκατάσταση γιγάντιων ραντάρ και άλλων συνοδών έργων σε απόσταση λίγων μέτρων από ένα μείζονος σημασίας αρχαιολογικό εύρημα, στο οποίο δεν έχουν καν ολοκληρωθεί ακόμα οι ανασκαφές, συνιστά ένα περιβαλλοντικό - αρχαιολογικό έγκλημα, καθώς θα προκαλέσουν καταστροφή στο μνημείο και στον περιβάλλοντα χώρο, και εγείρει σοβαρά ζητήματα προσβασιμότητας και ασφάλειας. Ο στόχος τους δεν μπορεί να συγκαλυφθεί: Η Κρήτη να αποτελεί πολεμικό ορμητήριο, βαθαίνοντας την εμπλοκή της χώρας, μετατρέποντάς τη σε στόχο αντιποίνων, με νέες στρατιωτικές υποδομές αλλά και διπλής χρήσης εγκαταστάσεις, πλαισιώνοντας τη βάση της Σούδας των ΑμερικανοΝΑΤΟικών μακελάρηδων, και ταυτόχρονα σε Ελντοράντο επιχειρηματικής δράσης, με διπλά χαμένο το λαό.

Εντάσσεται άλλωστε πλήρως και στη στρατηγική της ΕΕ για «απελευθέρωση» των αερομεταφορών, με κριτήριο την ανάπτυξη και τα κέρδη των τουριστικών ομίλων και του κεφαλαίου συνολικά, και όχι τις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού της Κρήτης για γρήγορες, ασφαλείς και φτηνές μεταφορές.

Επομένως, η αδιαλλαξία της κυβέρνησης και το ανάλογο «σιγοντάρισμα» της ΕΕ προκύπτουν από την αντίληψη ότι η όποια «προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς» πρέπει να εξυπηρετεί την ανταγωνιστικότητα της καπιταλιστικής οικονομίας, και να συμβαδίζει με τους εκάστοτε οικονομικούς - γεωστρατηγικούς στόχους του κεφαλαίου.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι έχουν εκπονηθεί σχετικές μελέτες που αποδεικνύουν ότι σε καμία περίπτωση η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν είναι η μοναδική κατάλληλη, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, ούτε καν η πλέον ενδεδειγμένη, αλλά και ότι ο δήμος Μινώα Πεδιάδας και οι αρχαιολόγοι έχουν προσφύγει στον Αρειο Πάγο, διεκδικώντας δικαιολογημένα την ανάκληση της απόφασης τοποθέτησης ραντάρ.

Το ΚΚΕ, αναδεικνύοντας και στο Ευρωκοινοβούλιο τα αιτήματα των μαζικών λαϊκών φορέων της περιοχής και όντας σταθερά στο πλευρό τους, απαιτεί:

- Αμεση ακύρωση του όποιου σχεδιασμού εγκατάστασης του ραντάρ του ιδιωτικού αεροδρομίου στο Καστέλλι και οποιασδήποτε σύγχρονης κατασκευής στον λόφο «Παπούρα».

- Να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι ανασκαφές και η διεξοδική μελέτη των ευρημάτων, με ευθύνη και χρηματοδότηση του κράτους.