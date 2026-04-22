«Αφυπνίσεις» της Βαλεντίνης Μαυροδόγλου

Τοπαρουσιάζει τηνστον χώρο τέχνης ETCH INK (Αργυρουπόλεως 16, Λυκαβηττός) από τις

Η δέκατη ατομική έκθεση της εικαστικού εστιάζει στον άνθρωπο και τον τρόπο που βιώνει τη σύγχρονη συνθήκη, μέσα σε ένα ολοένα ασφυκτικότερο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο.

Οπως σημειώνει στο κείμενο της έκθεσης η Δήμητρα Κυριαζή, γλύπτρια - ιστορικός τέχνης: «Η νέα δουλειά της εικαστικού τροφοδοτείται από τη σύγχρονη συνθήκη και το υλικό της καθημερινότητας, μεταφέροντας σε εικόνες τους κραδασμούς που βιώνει ο σημερινός άνθρωπος, σε κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο. Οι βιωμένες αντιφάσεις της σύγχρονης πραγματικότητας και η κοινωνική εγρήγορση εκφράζονται διαμέσου των σκληρών αντιθέσεων άσπρου και μαύρου, της νευρώδους γραμμής και του σχεδίου, που γίνεται φορέας αισθημάτων και σκέψεων, αποκαλύπτοντας την κοσμοαντίληψη της καλλιτέχνιδας. Κορμιά που δεσπόζουν σαν υψωμένες γροθιές, κυρτωμένα σώματα και πρόσωπα που φέρουν παραδοσιακές καλύπτρες, καθώς και η σημειολογία ενός πουλιού, ενός μπαλονιού, ή τα παιδικά σφιχτοπλεγμένα δάχτυλα, μεταφέρουν ηχηρά την πρόθεση της δημιουργού για κοινωνική και πνευματική αφύπνιση που γίνεται επιτακτική ανάγκη και αίτημα ζωτικής σημασίας. Τα έργα της αρθρώνονται ως μορφές αντίδρασης, ακροβατώντας ανάμεσα στην απόγνωση και την ελπίδα, που μοιραία έχουν συναισθηματικό αντίκτυπο στον σύγχρονο άνθρωπο».

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή 18.00 - 21.00 και Σάββατο 11.00 - 15.00