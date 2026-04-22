«Το Ρέμα»

Το βιβλίο του Λάζαρου Μιχαηλίδη «Το Ρέμα» θα παρουσιαστεί την Κυριακή 26 Απριλίου στις 8 μ.μ., στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Ενεκεν», στη Θεσσαλονίκη (Προξένου Κορομηλά 37).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Στέλλα Τσομπάνη, φιλόλογος, μέλος ΔΣ της Δ' ΕΛΜΕ και ο Γιώργος Γιαννόπουλος εκδότης του «Ενεκεν».

«Οι άνθρωποι ζούμε μόνο μία φορά. Η ιστορία μας διαδραματίζεται αυθεντικά μόνο μία φορά, τυπωμένη ζωντανά μέσα στην ψυχή μας, όπως βιώνεται την κάθε μας στιγμή. Τέλη της δεκαετίας του '50. Το κάψιμο των καπνών του προσφυγικού χωριού στο "Ρέμα του Κατσαπλιά" σηματοδοτεί τις μεγάλες ανατροπές στη ζωή της πολυμελούς οικογένειας του Κλεάνθη Κουγιουμτζιδη.

Η Ελλάδα των προσφύγων και της μετανάστευσης - εσωτερικής και εξωτερικής - η Ελλάδα της Εθνικής Αντίστασης, του εμφυλίου, της δικτατορίας και της μεταπολίτευσης μέχρι τις αρχές της νέας χιλιετίας, αναδεικνύεται μέσα από τις αγωνίες και τους αγώνες, αλλά και από τις ρίζες του παρελθόντος, απλών καθημερινών ανθρώπων. Σε εμάς μένει να αποκρυσταλλώσουμε τα ιστορικά διδάγματα και να ορίσουμε το μέλλον», όπως σημειώνει ο συγγραφέας μιλώντας για το βιβλίο του.