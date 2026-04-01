AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ασταμάτητος και Κυπελλούχος ο Αθηναϊκός

Τον πρώτο φετινό εγχώριο τίτλο στο μπάσκετ γυναικών κατέκτησε πανηγυρικά ο Αθηναϊκός, νικώντας 94-56 τον Πρωτέα Βούλας στον τελικό του Φάιναλ 4 του Κυπέλλου στην Ελευθερούπολη. Πρόκειται για την 4η κατάκτηση για την ομάδα του Βύρωνα στον θεσμό, καθώς και για το πρώτο από τα τρία τρόπαια που διεκδικεί τη φετινή σεζόν: Εχει προκριθεί επίσης στους τελικούς του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, καθώς και στον διπλό τελικό του Eurocup με αντίπαλο την τουρκική Μερσίν.

Στον τελικό του Κυπέλλου οι παίκτριες της Σοφίας Καλτσίδου δεν συνάντησαν προβλήματα για να φτάσουν στη νίκη, έχοντας ως κορυφαία την Αλεξ Πρινς (20 πόντοι με 4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ), ενώ από τον Πρωτέα ξεχώρισε η Σάνον Ράιν με 28 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Ποδόσφαιρο: «Κλειδώνει» ο τελικός του Κυπέλλου

Με τον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης να έχουν τον πρώτο λόγο μετά τις νίκες τους στα πρώτα ματς, σήμερα διεξάγονται οι επαναληπτικοί ημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας ποδοσφαίρου γυναικών. Ξεχωρίζει η κόντρα των δύο «Δικεφάλων» στο γήπεδο των Αγίων Αναργύρων (16.30), με την ΑΕΚ να καλείται να ανατρέψει το 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ στον πρώτο ημιτελικό. Στην Τρίπολη ο Αστέρας φιλοξενεί την Αγία Παρασκευή στο γήπεδο του Παναρκαδικού (16.30), με τις γηπεδούχους να έχουν ισχυρό προβάδισμα μετά τη νίκη τους με 2-1 στον πρώτο ημιτελικό στην Αθήνα.

Volleyleague: Σπουδαία πρόκριση στην τετράδα για τον ΖΑΟΝ

Ο ΖΑΟΝ έκανε την έκπληξη στα προημιτελικά της Volleyleague γυναικών, καθώς προκρίθηκε στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, υποχρεώνοντας τον Ολυμπιακό σε πρόωρο «αντίο». Η ομάδα της Κηφισιάς μετά τη σπουδαία νίκη της στον πρώτο αγώνα στου Ρέντη κατάφερε να επικρατήσει των «ερυθρόλευκων» και στο Ζηρίνειο, με 3-0 σετ (25-13, 25-18, 25-20), και κάνοντας το 2-0 στη σειρά να σφραγίσει το εισιτήριο για την τετράδα. Στα ημιτελικά έχει ήδη προκριθεί και ο Παναθηναϊκός, ενώ σήμερα κλείνουν οι άλλες δύο θέσεις, με τη διεξαγωγή των τρίτων ματς στα υπόλοιπα ζευγάρια της οκτάδας. Συγκεκριμένα, κοντράρονται ΑΟ Θήρας - ΠΑΟΚ (19.00) και Πανιώνιος - ΑΕΚ (20.00), με τις τέσσερις ομάδες να έχουν από μία νίκη μέχρι στιγμής.

Πόλο: Διάκριση για τον Πανιώνιο, το πάλεψαν τα Χανιά

Για την καλύτερη δυνατή διάκριση πάλεψαν Πανιώνιος και Χανιά στο Final 8 του Conference Cup πόλο γυναικών στη Νέα Σμύρνη. Από τις δύο ελληνικές ομάδες ξεχώρισε με την παρουσία του ο Πανιώνιος, που κατέλαβε την 3η θέση μετά τη νίκη του με 13-10 επί της Τενερίφης στον μικρό τελικό. Οσο για τα Χανιά, πάλεψαν να βρεθούν κι αυτά στην τετράδα, αλλά μετά την καθοριστική ήττα τους με 19-15 από τη Σάντ Φέλιου έμειναν στην 3η θέση του ομίλου τους για την προημιτελική φάση και αποκλείστηκαν.