Η ματιά του «Ριζοσπάστη» στη γυναικεία δράση
Eurokinissi
Στον τελικό του Κυπέλλου οι παίκτριες της Σοφίας Καλτσίδου δεν συνάντησαν προβλήματα για να φτάσουν στη νίκη, έχοντας ως κορυφαία την Αλεξ Πρινς (20 πόντοι με 4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ), ενώ από τον Πρωτέα ξεχώρισε η Σάνον Ράιν με 28 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.
Με τον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης να έχουν τον πρώτο λόγο μετά τις νίκες τους στα πρώτα ματς, σήμερα διεξάγονται οι επαναληπτικοί ημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας ποδοσφαίρου γυναικών. Ξεχωρίζει η κόντρα των δύο «Δικεφάλων» στο γήπεδο των Αγίων Αναργύρων (16.30), με την ΑΕΚ να καλείται να ανατρέψει το 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ στον πρώτο ημιτελικό. Στην Τρίπολη ο Αστέρας φιλοξενεί την Αγία Παρασκευή στο γήπεδο του Παναρκαδικού (16.30), με τις γηπεδούχους να έχουν ισχυρό προβάδισμα μετά τη νίκη τους με 2-1 στον πρώτο ημιτελικό στην Αθήνα.
Ο ΖΑΟΝ έκανε την έκπληξη στα προημιτελικά της Volleyleague γυναικών, καθώς προκρίθηκε στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, υποχρεώνοντας τον Ολυμπιακό σε πρόωρο «αντίο». Η ομάδα της Κηφισιάς μετά τη σπουδαία νίκη της στον πρώτο αγώνα στου Ρέντη κατάφερε να επικρατήσει των «ερυθρόλευκων» και στο Ζηρίνειο, με 3-0 σετ (25-13, 25-18, 25-20), και κάνοντας το 2-0 στη σειρά να σφραγίσει το εισιτήριο για την τετράδα. Στα ημιτελικά έχει ήδη προκριθεί και ο Παναθηναϊκός, ενώ σήμερα κλείνουν οι άλλες δύο θέσεις, με τη διεξαγωγή των τρίτων ματς στα υπόλοιπα ζευγάρια της οκτάδας. Συγκεκριμένα, κοντράρονται ΑΟ Θήρας - ΠΑΟΚ (19.00) και Πανιώνιος - ΑΕΚ (20.00), με τις τέσσερις ομάδες να έχουν από μία νίκη μέχρι στιγμής.
Για την καλύτερη δυνατή διάκριση πάλεψαν Πανιώνιος και Χανιά στο Final 8 του Conference Cup πόλο γυναικών στη Νέα Σμύρνη. Από τις δύο ελληνικές ομάδες ξεχώρισε με την παρουσία του ο Πανιώνιος, που κατέλαβε την 3η θέση μετά τη νίκη του με 13-10 επί της Τενερίφης στον μικρό τελικό. Οσο για τα Χανιά, πάλεψαν να βρεθούν κι αυτά στην τετράδα, αλλά μετά την καθοριστική ήττα τους με 19-15 από τη Σάντ Φέλιου έμειναν στην 3η θέση του ομίλου τους για την προημιτελική φάση και αποκλείστηκαν.