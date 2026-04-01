EURO K21 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Πέταξε την ευκαιρία η Εθνική ελπίδων

Η Γερμανία έβαλε φρένο χθες στο αήττητο της Εθνικής ελπίδων στον όμιλό τους για τα προκριματικά του Euro K21 του 2027, νικώντας 2-0 (Ελ Σαΐντ 11', Καντέ 73') σε αγώνα στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για την 7η αγωνιστική. Ετσι οι Γερμανοί έπιασαν την Εθνική στην κορυφή του ομίλου με 18 βαθμούς, υπερτερώντας μάλιστα στην ισοβαθμία. Η χθεσινή ήττα αποτελεί χαμένη ευκαιρία για το ελληνικό συγκρότημα να γίνει φαβορί για την πρωτιά του ομίλου και την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση, όπου προκρίνονται απευθείας οι πρώτες ομάδες των ομίλων και η καλύτερη δεύτερη, ενώ οι υπόλοιπες δεύτερες ομάδες θα δώσουν αγώνες μπαράζ για τις τελευταίες 4 θέσεις.

Στο χθεσινό ματς η Εθνική πλήρωσε την αδυναμία της να εκμεταλλευτεί την τελική προσπάθεια και να αλλάξει τα δεδομένα έναντι των Γερμανών, που κατάφεραν να σκοράρουν σε καίρια χρονικά σημεία των δύο ημιχρόνων.

Ελλάδα: Μπότης, Φίλων (65' Μπρέγκου), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Αλεν, Αλμύρας (65' Κ. Κωστούλας), Κοντούρης (79' Ράλλης), Γκούμας, Καλοσκάμης, Μπ. Κωστούλας, Κούτσιας (56' Τσαντίλας).

Γερμανία: Μπάκχαους, Γκέχτερ, Γελτς, Κουαρσί, Ούλριχ, Μπίσοφ, Κέμλαϊν, Κομούρ, Ελ Μάλα, Καντέ (86' Πετσίνοβιτς), Τρεσόλντι (86' Βάιμπερ).

Ιστορική πρόκριση για την Εθνική παίδων

Σε μια ιστορική επιτυχία έφτασε η Εθνική παίδων, που προκρίθηκε για πρώτη φορά στο Μουντιάλ Κ17, που θα διεξαχθεί στο Κατάρ τη φετινή χρονιά. Για την τελευταία αγωνιστική του ομίλου της στα προκριματικά του Euro K17 η Εθνική νίκησε 1-0 τη Νορβηγία και κατέλαβε τη 2η θέση, χάνοντας την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης, ωστόσο βρέθηκε στην τετράδα των καλύτερων δεύτερων των ομίλων, που πήραν τα εισιτήρια για το Μουντιάλ.