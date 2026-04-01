Eurokinissi
Στο χθεσινό ματς η Εθνική πλήρωσε την αδυναμία της να εκμεταλλευτεί την τελική προσπάθεια και να αλλάξει τα δεδομένα έναντι των Γερμανών, που κατάφεραν να σκοράρουν σε καίρια χρονικά σημεία των δύο ημιχρόνων.
Ελλάδα: Μπότης, Φίλων (65' Μπρέγκου), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Αλεν, Αλμύρας (65' Κ. Κωστούλας), Κοντούρης (79' Ράλλης), Γκούμας, Καλοσκάμης, Μπ. Κωστούλας, Κούτσιας (56' Τσαντίλας).
Γερμανία: Μπάκχαους, Γκέχτερ, Γελτς, Κουαρσί, Ούλριχ, Μπίσοφ, Κέμλαϊν, Κομούρ, Ελ Μάλα, Καντέ (86' Πετσίνοβιτς), Τρεσόλντι (86' Βάιμπερ).
Σε μια ιστορική επιτυχία έφτασε η Εθνική παίδων, που προκρίθηκε για πρώτη φορά στο Μουντιάλ Κ17, που θα διεξαχθεί στο Κατάρ τη φετινή χρονιά. Για την τελευταία αγωνιστική του ομίλου της στα προκριματικά του Euro K17 η Εθνική νίκησε 1-0 τη Νορβηγία και κατέλαβε τη 2η θέση, χάνοντας την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης, ωστόσο βρέθηκε στην τετράδα των καλύτερων δεύτερων των ομίλων, που πήραν τα εισιτήρια για το Μουντιάλ.