Υποδέχεται την Μπανταλόνα στο πρώτο ραντεβού για την οκτάδα
Με εφαλτήριο την άψογη πορεία της μέχρι τώρα στη διοργάνωση (12 νίκες και μόλις 1 ήττα στην πρώτη φάση και στους «16», ενώ είναι αήττητη στην έδρα της), η ΑΕΚ θέλει να δείξει ότι δίκαια έχει υψηλές βλέψεις. Αν και η πρόσφατη ήττα από το Περιστέρι για το πρωτάθλημα χτύπησε «καμπανάκια», ο τεχνικός της ΑΕΚ Ντράγκαν Σάκοτα εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι παίκτες του θα φανούν συγκεντρωμένοι και πανέτοιμοι για τις υψηλές απαιτήσεις του αγώνα. Χαρακτήρισε δε την Μπανταλόνα ομάδα υψηλού επιπέδου, συμπληρώνοντας ότι ο ρόλος της ως οικοδέσποινας του Final 4 ανεβάζει τον πήχη της δυσκολίας στο ζευγάρι.
Στην ΑΕΚ δεν υπάρχουν απουσίες, ενώ για την Μπανταλόνα δεν θα αγωνιστούν οι τραυματίες Τόμιτς και Μπιργκάντε.