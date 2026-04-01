FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Για το πρώτο βήμα η ΑΕΚ

Το πρώτο βήμα πρόκρισης στο Final 4 του FIBA Champions League θέλει να κάνει σήμερα η ΑΕΚ, φιλοξενώντας την Μπανταλόνα στη «Sunel Arena» (19.30 - Cosmote Sport 4) στον πρώτο αγώνα της σειράς για τα προημιτελικά. Κόντρα στην οικοδέσποινα της τελικής φάσης και ιδιαίτερα ισχυρή ισπανική ομάδα, η «Ενωση» στοχεύει στη νίκη που θα της δώσει προβάδισμα ενόψει του δεύτερου ματς στην Ισπανία. Να σημειωθεί ότι η πρόκριση κρίνεται στις δύο νίκες και ότι αν χρειαστεί τρίτος αγώνας θα γίνει ξανά στη «Sunel Arena», καθώς η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα έδρας λόγω της πρωτιάς που κατέκτησε στον όμιλό της στη φάση των «16».

Με εφαλτήριο την άψογη πορεία της μέχρι τώρα στη διοργάνωση (12 νίκες και μόλις 1 ήττα στην πρώτη φάση και στους «16», ενώ είναι αήττητη στην έδρα της), η ΑΕΚ θέλει να δείξει ότι δίκαια έχει υψηλές βλέψεις. Αν και η πρόσφατη ήττα από το Περιστέρι για το πρωτάθλημα χτύπησε «καμπανάκια», ο τεχνικός της ΑΕΚ Ντράγκαν Σάκοτα εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι παίκτες του θα φανούν συγκεντρωμένοι και πανέτοιμοι για τις υψηλές απαιτήσεις του αγώνα. Χαρακτήρισε δε την Μπανταλόνα ομάδα υψηλού επιπέδου, συμπληρώνοντας ότι ο ρόλος της ως οικοδέσποινας του Final 4 ανεβάζει τον πήχη της δυσκολίας στο ζευγάρι.

Στην ΑΕΚ δεν υπάρχουν απουσίες, ενώ για την Μπανταλόνα δεν θα αγωνιστούν οι τραυματίες Τόμιτς και Μπιργκάντε.