FIBA EUROPE CUP

Πλεονέκτημα για τον τελικό ψάχνει ο ΠΑΟΚ

Θέλοντας να αποκτήσει τον πρώτο λόγο για πρόκριση στον τελικό του FIBA Europe Cup, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τη Μούρθια σήμερα στην Πυλαία στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό (19.15 - ΕΡΤ2). Στόχος του «Δικεφάλου του Βορρά» είναι η νίκη που θα του δώσει προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία, και ει δυνατόν με μια διαφορά πόντων που θα ισχυροποιήσει τη θέση του.

Στον ΠΑΟΚ επικρατεί αισιοδοξία ότι η ομάδα μπορεί να φτάσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό της διοργάνωσης, όπου πέρυσι είχε χάσει το τρόπαιο από την Μπιλμπάο.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Παντελής Μπούτσκος, αναφέρθηκε στον ενθουσιασμό των παικτών του ενόψει της αναμέτρησης, ενώ χαρακτήρισε τη Μούρθια σπουδαία ομάδα, που παίζει εξαιρετικό μπάσκετ.