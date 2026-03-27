ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Ανακοινώθηκαν τα ποσά

Με τις ΠΑΕ και ΚΑΕ να καρπώνονται μεγάλο μέρος των χρημάτων και τα ερασιτεχνικά σωματεία να λαμβάνουν ψίχουλα σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες, η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες τις αθλητικές επιχορηγήσεις που προκύπτουν μέσω της φορολόγησης των τυχερών παιχνιδιών. Παρά τις μεγαλοστομίες του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού Γ. Βρούτση, η κυβέρνηση, που ουσιαστικά ανάγει σε χορηγό του αθλητισμού τον τζόγο και το στοίχημα, μέσω της συγκεκριμένης κίνησης προσπαθεί να εξωραΐσει την πραγματικότητα και την υποχρέωση του ίδιου του κράτους να προσφέρει ουσιαστική στήριξη στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και στα αθλητικά σωματεία στο επίπεδο των πραγματικών αναγκών.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, το ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται στα 80 εκατ. ευρώ, με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού να κάνει λόγο για αύξηση κατά 21,21% σε σχέση με πέρυσι. Από αυτά, όμως, τα 37,35 εκατ. θα δοθούν στον επαγγελματικό αθλητισμό (ΠΑΕ, ΚΑΕ και ΤΑΑ) και 26,15 εκατ. θα μοιραστούν στα 6.452 σωματεία που είναι εγγεγραμμένα στο e-Kouros. Επίσης, 11,2 εκατ. θα καταβληθούν στις Ομοσπονδίες για τις Εθνικές ομάδες όλων των αθλημάτων και ηλικιών.