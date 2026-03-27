ΠΟΛΟ - CONFERENCE LEAGUE

Διπλή ελληνική επιτυχία

Νικηφόρα άνοιξαν Πανιώνιος και Χανιά τις υποχρεώσεις τους στο Φάιναλ 8 του Conference League πόλο γυναικών, που διεξάγεται στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης. Να σημειωθεί ότι οι 8 ομάδες είναι χωρισμένες σε 2 ομίλους των 4 και στα ημιτελικά θα προκριθούν οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου.

Χθες ο Πανιώνιος ξεκίνησε με φόρα τις υποχρεώσεις του στον 1ο όμιλο, φτάνοντας σε επιβλητική νίκη 14-2 επί της ρουμανικής Ουνιρέα με κορυφαίες τις Μ. Πλευρίτου, Μ. Μπιτσάκου και Κ. Ξανθοπούλου, που σημείωσαν από 3 γκολ. Το χθεσινό πρόγραμμα περιλάμβανε διπλή υποχρέωση για τις «κυανέρυθρες», καθώς το βράδυ επρόκειτο να αγωνιστούν κόντρα στη Γαλατασαράι.

Με σημαντική νίκη ξεκίνησαν τους αγώνες τους για τον 2ο όμιλο και τα Χανιά, 13-9 επί της κροατικής Μλάντοστ. Οι Κρητικές πήραν τα «ηνία» από τα πρώτα λεπτά και στη συνέχεια δεν συνάντησαν προβλήματα για να φτάσουν στην επιτυχία.