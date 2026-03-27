Παρασκευή 27 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
VOLLEYLEAGUE
Επιστροφή με κόντρα στην Πυλαία

Με τη διεξαγωγή των δεύτερων αγώνων για τη σειρά των ημιτελικών επιστρέφει στη δράση το πρωτάθλημα της Volleyleague μετά τη διακοπή για την τελική φάση του Κυπέλλου. Το πρόγραμμα ανοίγει σήμερα στην Πυλαία, όπου ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Μίλωνα, που προηγείται 1-0 στη σειρά. Οι γηπεδούχοι θέλουν να ισοφαρίσουν τις νίκες και να μείνουν ζωντανοί στο κυνήγι της πρόκρισης στους τελικούς, ενώ οι Νεοσμυρνιώτες με «διπλό» θα είναι μια ανάσα από την πρόκριση, καθώς αυτή κρίνεται στις 3 νίκες. Να σημειωθεί ότι αν χρειασταεί πέμπτο ματς θα γίνει στην έδρα του Μίλωνα, καθώς τερμάτισε ψηλότερα στην κανονική περίοδο (2ος).

Ιστορική επιτυχία για τον ΟΦΗ

Σε μια ιστορική επιτυχία έφτασε ο ΟΦΗ, κατακτώντας την 5η θέση στη Volleyleague και αποκτώντας το δικαίωμα της ευρωπαϊκής συμμετοχής, για πρώτη φορά στην Ιστορία του συλλόγου. Οι Κρητικοί στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ των θέσεων 5 - 7 πήραν εκτός έδρας νίκη 3-2 επί της Καλαμάτας (19-25, 21-25, 25-20, 25-19, 11-15) και έφτασαν τους 32 βαθμούς, έναντι μόλις 22 της Καλαμάτας και 19 του Πανιωνίου. Οσο για τη μεσσηνιακή ομάδα, με τον έναν βαθμό που πήρε διατήρησε το προβάδισμα στην κόντρα για την 6η θέση, που δίνει συμμετοχή στο Βαλκανικό Κύπελλο.

    

