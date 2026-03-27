Τεστάρει δυνάμεις και εικόνα η Εθνική

Με ένα δυνατό φιλικό ματς κόντρα στην Παραγουάη απόψε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (21.00 - Αlpha) η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών επανέρχεται στις υποχρεώσεις της μετά τον Νοέμβρη και το φινάλε των προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Χωρίς ελπίδες πρόκρισης, και με τις επόμενες επίσημες υποχρεώσεις να είναι τον ερχόμενο Σεπτέμβρη για τη νέα σεζόν του Nations League, το διάστημα που μεσολαβεί για την Εθνική περιλαμβάνει τη διεξαγωγή φιλικών αναμετρήσεων. Να σημειωθεί ότι τον σημερινό αγώνα θα ακολουθήσει η αναμέτρηση με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη, την Τρίτη 30 Μάη, ενώ για τον Ιούνη έχει κλειστεί φιλικό με αντίπαλο τη Σουηδία και ο σχεδιασμός της ΕΠΟ περιλαμβάνει μία ακόμα δυνατή αναμέτρηση τον ίδιο μήνα, με την Ιταλία ή την Ουαλία.

Ετσι, αρχίζοντας από σήμερα, κόντρα στην Παραγουάη, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει μια καλή ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα αλλά και σχήματα, προκειμένου να αποκομίσει μια πλήρη εικόνα της ομάδας πριν την έναρξη των υποχρεώσεων. Μιλώντας για το αποψινό φιλικό, αλλά και το επόμενο με τους «Μαγυάρους», ο Σέρβος τεχνικός έκανε λόγο για δύο ματς υψηλού επιπέδου, που ανεβάζουν τον πήχη του συναγωνισμού και των απαιτήσεων για το ελληνικό συγκρότημα. Παράλληλα αναφέρθηκε στα νέα πρόσωπα που έχουν κληθεί στην αποστολή, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη περίοδος προσφέρεται για το άνοιγμα του ρόστερ και δίνεται η δυνατότητα να πάρουν χρόνο συμμετοχής παίκτες που θα κάνουν το ντεμπούτο τους στην Εθνική, αλλά και άλλοι που είχαν κληθεί και στο παρελθόν αλλά δεν είχαν αγωνστεί. Οσο για την Παραγουάη, ο Γιοβάνοβιτς έκανε λόγο για μια ομάδα με το δικό της ξεχωριστό στιλ παιχνιδιού, και η οποία διαθέτει παίκτες με υψηλή ποιότητα και πολλές εμπειρίες.