Αντιμετωπίζει την Παραγουάη σε δυνατό φιλικό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
Ετσι, αρχίζοντας από σήμερα, κόντρα στην Παραγουάη, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει μια καλή ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα αλλά και σχήματα, προκειμένου να αποκομίσει μια πλήρη εικόνα της ομάδας πριν την έναρξη των υποχρεώσεων. Μιλώντας για το αποψινό φιλικό, αλλά και το επόμενο με τους «Μαγυάρους», ο Σέρβος τεχνικός έκανε λόγο για δύο ματς υψηλού επιπέδου, που ανεβάζουν τον πήχη του συναγωνισμού και των απαιτήσεων για το ελληνικό συγκρότημα. Παράλληλα αναφέρθηκε στα νέα πρόσωπα που έχουν κληθεί στην αποστολή, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη περίοδος προσφέρεται για το άνοιγμα του ρόστερ και δίνεται η δυνατότητα να πάρουν χρόνο συμμετοχής παίκτες που θα κάνουν το ντεμπούτο τους στην Εθνική, αλλά και άλλοι που είχαν κληθεί και στο παρελθόν αλλά δεν είχαν αγωνστεί. Οσο για την Παραγουάη, ο Γιοβάνοβιτς έκανε λόγο για μια ομάδα με το δικό της ξεχωριστό στιλ παιχνιδιού, και η οποία διαθέτει παίκτες με υψηλή ποιότητα και πολλές εμπειρίες.