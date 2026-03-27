Koμβικό ραντεβού για τον Παναθηναϊκό

Το νικηφόρο του σερί στη Euroleague θέλει να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός, φιλοξενώντας τη Μονακό απόψε στο ΟΑΚΑ (21.15 - Novasports Prime) για την 34η αγωνιστική, σε ένα ματς κομβικό και για τις δύο ομάδες.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από 3 στα 3 στα προηγούμενα ματς, βρίσκονται στην 8η θέση με 19-14 και κόντρα στους Μονεγάσκους επιδιώκουν να δώσουν συνέχεια στις επιτυχίες, ώστε να αυξήσουν τις ελπίδες τους για μια θέση στην πρώτη εξάδα, που οδηγεί απευθείας στα πλέι οφ, αποφεύγοντας το μπλέξιμο των πλέι ιν. Θέλουν επίσης να διατηρήσουν τις όποιες βλέψεις έχουν για την 5η θέση, ενόψει των διασταυρώσεων στα πλέι οφ. Μαθηματικά δεν έχει χαθεί για τον Παναθηναϊκό ούτε ο στόχος της τετράδας (και του πλεονεκτήματος έδρας στα πλέι οφ), αλλά αυτό μοιάζει πια πολύ δύσκολο, αφού θα πρέπει να υπάρξει και ευνοϊκός συνδυασμός αποτελεσμάτων.

Οσο για τη Μονακό, κόντρα στα σημαντικά εξωαγωνιστικά της προβλήματα δίνει τη δική της μάχη για το «τρένο» της εξάδας. Αυτήν τη στιγμή, έχοντας τον ίδιο απολογισμό με τον Παναθηναϊκό (19-14), είναι 7η, καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία.

Σε δηλώσεις του ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν έκανε λόγο για ένα ακόμα ματς - τελικό για την ομάδα του, που θα πρέπει να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις μιας καινούργιας δοκιμασίας. Χαρακτήρισε τη Μονακό δύσκολη και ποιοτική ομάδα και στάθηκε στη νίκη της στο προηγούμενο ματς μεταξύ των δύο ομάδων, ενώ αναφερόμενος στην αποστολή των παικτών του επεσήμανε ότι θα πρέπει να είναι επιθετικοί και με καλή συγκέντρωση στα πλάνα που έχουν καταστρωθεί.

Την ίδια στιγμή δεν λείπουν τα προβλήματα για τον Τούρκο κόουτς, καθώς είναι αμφίβολη η συμμετοχή απόψε του Γκραντ, λόγω μικρού κατάγματος που υπέστη στην προπόνηση, και του Ρογκαβόπουλου, που έχει πάθει τράβηγμα.