CONFERENCE LEAGUE

Πρόκριση με «καμπανάκια» για την ΑΕΚ

Την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League πήρε η ΑΕΚ, παρά τη χθεσινή της εντός έδρας ήττα από την Τσέλιε με 2-0 (Ιοσίμοφ 13', Βάντσας 42') στη ρεβάνς μεταξύ των δύο ομάδων για τους «16», καθώς είχε νικήσει με 4-0 στο πρώτο ματς. Τόσο το αποτέλεσμα όσο και η εμφάνιση στο χθεσινό ματς (ειδικά στο πρώτο μέρος) χτύπησαν «καμπανάκι» για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Οπως και να 'χει, όμως, παραμένει ιστορική επιτυχία για την «Ενωση» να βρίσκεται στους «8» ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια. Παράλληλα έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που θα αγωνιστεί στην προημιτελική φάση όλων των διοργανώσεων της UEFA.

Οι παίκτες της ΑΕΚ τα βρήκαν σκούρα στο πρώτο μέρος από τους αξιόμαχους Σλοβένους, που κυριάρχησαν και προηγήθηκαν 2-0, ενώ είχαν και δοκάρι (Σέσλαρ), ενώ η ΑΕΚ απείλησε με τον Κουτέσα. Στην επανάληψη, με την είσοδο Μάνταλου και Ελίασαν η «Ενωση» ανέβασε ρυθμούς και ανέκτησε την κατοχή, αλλά παρά τις ευκαιρίες που είχε (Γιόβιτς, Ελίασον) το αποτέλεσμα δεν άλλαξε.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (51' Ελίασον), Κουτέσα (51' Μάνταλος), Κοϊτά, Γιόβιτς.

Τσέλιε: Σλούγκα, Βουκλίσεβιτς, Τουτισκίνας, Νιέτο (46' Χρκα), Μπέιγκερ, Σέσλαρ (63' Κβέσιτς), Τσάλουσιτ (76' Καρνίτσικ), Ντάνιελ, Βάντσας, Ιοσίμοφ (46' Αβντίλ), Πόπλατνικ (66' Κούσιτς).