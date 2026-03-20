EUROLEAGUE

Με βλέψεις για εξάδα ο Παναθηναϊκός

Θέλοντας να πλησιάσει περισσότερο τις θέσεις της πρώτης εξάδας της Euroleague, που οδηγούν απευθείας στα πλέι οφ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα στο ΟΑΚΑ τον Ερυθρό Αστέρα για την 32η αγωνιστική (21.15 - Novasports Prime).

Οι «πράσινοι» παραμένουν σε επισφαλή θέση σε ό,τι αφορά τον στόχο της απευθείας πρόκρισης στα προημιτελικά, καθώς είναι 9οι με 17-14. Προερχόμενοι από σημαντική νίκη την προηγούμενη αγωνιστική επί της Ζαλγκίρις στο ΟΑΚΑ, στον Παναθηναϊκό θέλουν να δώσουν συνέχεια στις επιτυχίες και να βελτιώσουν κι άλλο τη θέση της ομάδας. Και καλούνται να το κάνουν απέναντι στην ομάδα του Βελιγραδίου, που βρίσκεται στην 5η θέση (18-13) και θέλει να εδραιωθεί στην πρώτη εξάδα.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών και έχει όλους τους παίκτες του στη διάθεσή του.