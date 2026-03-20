ΤΟΜΕΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Αθλητισμός με ουσιαστικό ρόλο στη ζωή της εργατικής τάξης

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση διοργάνωσε πρόσφατα (Κυριακή 15/3) ημε κεντρικό θέμα «Αθλητισμός Κοινωνικό Δικαίωμα ή Εμπόρευμα» αλλά και τον ρόλο του Αθλητικού Σωματείου σήμερα.

Στην εκδήλωση μίλησε ο Ανδρέας Σοφιανός, υπεύθυνος της Αθλητικής Επιτροπής της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ, ενώ το «παρών» έδωσαν άνθρωποι από όλο το φάσμα του αθλητισμού. Ας σημειωθεί πως η συγκεκριμένη επρόκειτο να διεξαχθεί στο εντευκτήριο των εγκαταστάσεων του Πανελλήνιου ΓΣ στην Κυψέλη, ωστόσο η διοίκηση του συλλόγου απαγόρευσε τη διεξαγωγή της, κάτι που σχολιάστηκε έντονα.

Ο Ανδ. Σοφιανός έκανε ειδική αναφορά στον ρόλο και τη θέση του αθλητισμού σε σχέση με τις γενικότερες γεωστρατηγικές εξελίξεις με τον πόλεμο στο Ιράν, τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, τις απειλές και την ένταση του εμπάργκο προς την Κούβα, αλλά και την εμπλοκή της χώρας μας στις πολεμικές επιχειρήσεις που διεξάγονται στη Μέση Ανατολή. Οπως είπε, η ιστορία έχει δείξει ότι ο ρόλος του Αθλητισμού είναι κρίσιμος σε τέτοιες συγκυρίες και σε περιόδους όπου οι λαοί αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις των πολέμων, των συγκρούσεων, της προσφυγιάς, με τα παραδείγματα να είναι πολλά. Ενώ επισήμανε πως τις συνέπειες της πολεμικής οικονομίας υπομένει και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, σε αντίθεση με τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και τον εμπορευματοποιημένο αθλητισμό που δεν επηρεάζεται. Δείγμα, όπως είπε, και αυτό των ταξικών αντιθέσεων που υπάρχουν στον χώρο.

Αναφερόμενος στο θέμα της εκδήλωσης, επισήμανε ότι κρίθηκε απαραίτητο να γίνει μια συζήτηση με ανθρώπους του χώρου πάνω στα ιδιαίτερα προβλήματα του Αθλητισμού και των σωματείων, εστιάζοντας και στην περίπτωση του Πανελλήνιου ΓΣ. Για αυτό, όπως είπε, η συζήτηση έχει ιδιαίτερο βάρος, αφού πρόκειται για ένα σωματείο με έδρα τον μεγαλύτερο δήμο της χώρας, την Αθήνα, όπου οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι υποδομές είναι ελάχιστες σε σχέση τόσο με την ανάγκη των σωματείων (προπονήσεις, διεξαγωγή αγώνων, προϋποθέσεις εγκαταστάσεων) όσο και με τις ανάγκες των αθλημάτων για την ίδια τους την ανάπτυξη (αθλήματα, αθλητές). Παράλληλα, στάθηκε στη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί σήμερα, φέρνοντας ως παράδειγμα και το λουκέτο στα κολυμβητήρια του δήμου το προηγούμενο διάστημα.

Μίλησε για τις παρεμβάσεις της αστικής τάξης και των κυβερνήσεών της στον αθλητισμό στη χώρα μας και ειδικά σε εκείνες από το 1990 μέχρι σήμερα, όπου ξεκάθαρα είχαν στόχο την περαιτέρω εμπορευματοποίηση και τη δημιουργία πεδίων κυκλοφορίας εντός του αθλητισμού. Με συνέπεια, όπως είπε, να φτάσουμε στη σημερινή στυγνή πραγματικότητα για τα σωματεία και τους αθλούμενους, με τα ψίχουλα που δίνονται ως επιχορήγηση.

Καταλήγοντας μίλησε για τις θέσεις του ΚΚΕ για τον αθλητισμό, οι οποίες όπως είπε απαντάνε στις σύγχρονες ανάγκες για άθληση και αποτελούν εργαλείο για να ερμηνεύσουμε τις σύγχρονες τάσεις που παρουσιάζονται, για να προβάλλουμε μαχητικά τον ουσιαστικό ρόλο που πρέπει να έχει ο αθλητισμός στη σύγχρονη ζωή της εργατικής τάξης.

Στη συζήτηση παρέμβαση έκανε ο Χάρης Βουρδουμπάς, δημοτικός σύμβουλος με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» στον δήμο Αθηναίων, ο οποίος μεταξύ άλλων στάθηκε στη συνειδητή προσπάθεια απαξίωσης του αθλητισμού που βιώνουν σήμερα σωματεία, αθλητές και αθλούμενοι και από τη σημερινή δημοτική αρχή. Μίλησε για την κατάσταση των αθλητικών υποδομών στον δήμο Αθηναίων, τονίζοντας πως σήμερα υπάρχουν μόλις δυο κλειστά γυμναστήρια, ενώ παραμένουν κλειστά τα 2 από τα 4 κολυμβητήρια του δήμου. Την ίδια ώρα, όπως σημείωσε, βλέπουμε τη δημοτική αρχή να τρέχει να ικανοποιήσει τις ανάγκες μιας ΠΑΕ για την ανέγερση νέου γηπέδου. Και μίλησε για την ανάγκη ύπαρξης ενός κινήματος διεκδίκησης και πίεσης για τη δημιουργία των προϋποθέσεων για αθλητισμό - κοινωνικό δικαίωμα.

Στην τοποθέτησή του ο Κώστας Αντωνόπουλος, προπονητής και μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Κλασικού Αθλητισμού (ΣΕΠΚΑ), αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο του αθλητικού σωματείου. Εστιάζοντας στην περίπτωση του Πανελλήνιου, χαρακτήρισε τον σύλλογο ως όαση αθλητισμού στον δήμο Αθηναίων. Ωστόσο, όπως είπε, προκαλεί θλίψη το γεγονός πως οι πόρτες του συλλόγου μένουν κλειστές για δεκάδες παιδιά με αιτία και τη σημερινή πραγματικότητα που καθιστά δυσβάσταχτο το κόστος της άθλησης για τις οικογένειες. Και μίλησε για την υποχρέωση του κράτους να συμβάλει ώστε οι πόρτες των σωματείων να ανοίξουν για τα χιλιάδες παιδιά που σήμερα είναι υποχρεωμένα να μένουν εκτός του αθλητισμού.