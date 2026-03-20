ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ 2026

Με τα «βαριά χαρτιά» και 7μελή αποστολή η Ελλάδα

Παρουσία των «βαριών χαρτιών» του ελληνικού στίβου και με 7μελή αποστολή θα πάρει μέρος η Ελλάδα στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, που θα διεξαχθεί στο Τορούν της Πολωνίας το τριήμερο 20 - 23 Μάρτη.

Ξεχωρίζουν οι παρουσίες του δις χρυσού Ολυμπιονίκη στο μήκος Μίλτου Τεντόγλου και του Εμμανουήλ Καραλή, χάλκινου Ολυμπιονίκη στο επί κοντώ και πρόσφατου κατόχου της δεύτερης καλύτερης επίδοσης όλων των εποχών στο αγώνισμα, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις περισσότερες προσδοκίες για μετάλλιο. Ωστόσο ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γ. Πομάσκι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μία ακόμα ευχάριστη έκπληξη από τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής. Ο Τεντόγλου θα διεκδικήσει το τρίτο του χρυσό μετάλλιο στον θεσμό, ψάχνοντας ένα μεγάλο άλμα, κοντά στα 8,50 μ. Ο δε Καραλής, με τη φόρα των πρόσφατων επιτυχιών, θα επιδιώξει να ξεπεράσει για μία ακόμα φορά τα 6 μ. και να βρεθεί στις θέσεις βάθρου.

Από τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής, ο Αντώνης Μέρλος στο ύψος, με εφόδιο τα 2,27 μ. και τις σταθερές εμφανίσεις, προσδοκά μια θέση ψηλά στην κατάταξη. Στα σπριντ η Ραφαέλα Σπανουδάκη στοχεύει στην πρόκριση τουλάχιστον μέχρι τα ημιτελικά των 60 μ. Με αισιοδοξία θα κάνουν το ντεμπούτο τους στη διοργάνωση η Αναστασία Ντραγκομίροβα στο πένταθλο και ο Χρήστος-Παναγιώτης Ρούτσιος στα 60 μ. εμπόδια.

Αναλυτικά η ελληνική ομάδα

Ανδρες: 60 μ. εμπόδια: Χρήστος - Παναγιώτης Ρούμτσιος. Υψος: Αντώνης Μέρλος. Επί κοντώ: Εμμανουήλ Καραλής. Μήκος: Μίλτος Τεντόγλου, Τριπλούν: Ανδρέας Πανταζής.

Γυναίκες: 60 μ.: Ραφαέλα Σπανουδάκη. Πένταθλο: Αναστασία Ντραγκομίροβα.