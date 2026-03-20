ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 19χρονος

Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο, ζήτησε και έλαβε ο 19χρονος φίλος του 20χρονου που δολοφονήθηκε την περασμένη Πέμπτη στην Καλαμαριά και βρισκόταν μαζί του το βράδυ του φόνου. Για τον 19χρονο, αλλά και για ένα ακόμα άτομο που αναζητείται, έγινε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, σε βαριά σκοπούμενη βλάβη σε βαθμό κακουργήματος.

Ο 19χρονος, ο οποίος κρατούνταν από την περασμένη Κυριακή, χθες αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την απολογία του, λόγω παρέλευσης του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου κράτησης.

Το αίτημα για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τα δύο πρόσωπα που βρίσκονταν μαζί με τον 20χρονο Κλεομένη, το μοιραίο βράδυ, υπέβαλε η υπεράσπιση του 23χρονου που διώκεται για τη δολοφονία και προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια.

Θυμίζουμε ότι ο 23χρονος ισχυρίστηκε ότι τέλεσε το έγκλημα αμυνόμενος κατά τη διάρκεια επίθεσης που δέχθηκε έξω από το σπίτι του. Ενώ χθες η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα σε σύνδεσμο οπαδών του Αρη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.