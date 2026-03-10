Θερμό χειροκρότημα για τη «Γέρμα»

Τηστοπαρακολούθησε το βράδυ της Παρασκευής ο

33 χρόνια μετά το ανέβασμα του έργου από τον Μίμη Κουγιουμτζή, στη μνήμη του οποίου αφιερώνεται και η παράσταση, η τραγική ηρωίδα του Λόρκα ζωντανεύει ξανά στη σκηνή του Θεάτρου Τέχνης, σε σκηνοθεσία της Μαρίας Πρωτόπαππα. Μαζί της επί σκηνής είναι ο Γιάννος Περλέγκας, με τον οποίο συνυπογράφουν και τη δραματουργική επεξεργασία, ο Σίμος Κακάλας, η Ηλέκτρα Μπαρούτα και ο Νώντας Δαμόπουλος.

Η «Γέρμα » - ένα από τα σημαντικότερα έργα του ισπανικού θεατρικού ρεπερτορίου - πραγματεύεται την αγωνιώδη αναζήτηση της μητρότητας ως εκπλήρωσης ενός εαυτού γεννημένου από την κατάληψη των κοινωνικών συμβάσεων και το τίμημα της επιθυμίας. Μέσα στο έργο του ο Λόρκα φυτεύει την αγωνία της δικής του ανεκπλήρωτης πραγματικότητας, σε μια χρονική περίοδο όταν γύρω του όλα τα στηρίγματα έχουν καταρρεύσει.

Υπόθεση: Μια γυναίκα, που δεν περιμένει από τον άντρα που την οδήγησαν να παντρευτεί ούτε έρωτα ούτε χρήμα, περιμένει παιδιά. Εκείνος δεν έχει τη φλόγα να ανάψει μέσα της μια καινούργια ζωή. Από την άλλη ένας ταπεινός βοσκός, παιδικός της φίλος που θα μπορούσε να της χαρίσει τη μητρότητα, δεν είναι δικός της. Και εκείνη δεν καταδέχεται να γίνει μοιχαλίδα. Ο άντρας της, καχύποπτος, φέρνει τις αδελφές του να την περιφρουρούν. Η αγωνία της γυναίκας την οδηγεί στα άκρα. Ετσι, μια νύχτα που βρίσκονται με τον άντρα της στο ξωκλήσι του Αγίου της Γονιμότητας, σε μια σχεδόν παγανιστική γιορτή (η τελευταία της ελπίδα), της ομολογεί πως επιλέγει να μείνει άτεκνος και εκείνη σε μια έκρηξη απόγνωσης τον πνίγει. Πνίγοντας τη μοναδική ελπίδα της για εκπλήρωση των πόθων της, επιζητώντας το τέλος της αγωνίας.

Η παράσταση θα παίζεται έως τις 4 Απρίλη κάθε Παρασκευή στις 21.00, Σάββατο στις 18.00 και 21.00 και Κυριακή στις 18.00.

Προπώληση: Στο ταμείο του Θεάτρου Τέχνης - Υπόγειο (Πεσμαζόγλου 5), στο τηλ. 2103228706 και ηλεκτρονικά στο more.com.