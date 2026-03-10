Μια βραδιά μνήμης και ευγνωμοσύνης

RIZOSPASTIS

Το «παρών» έδωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο Αντώνης Καλογιάννης υπήρξε ερμηνευτής ουσίας - μια φωνή που έδωσε πνοή σε μεγάλες ιδέες, σε στίχους ποιητικούς και σε μουσικές που σφράγισαν εποχές. Είχε την τύχη αλλά και τη βαριά ευθύνη να σταθεί δίπλα σε κορυφαίους δημιουργούς, με πρώτο τον Μίκη Θεοδωράκη, και να γίνει φορέας ενός τραγουδιού που μιλούσε κατευθείαν στην ψυχή και τη διεκδίκηση.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς ακούστηκαν τραγούδια που ο Αντώνης Καλογιάννης σφράγισε ανεξίτηλα με τη φωνή του, σε μουσική των Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρου Ξαρχάκου, Μίμη Πλέσσα, Δήμου Μούτση, Ηλία Ανδριόπολου, Γιώργου Χατζηνάσιου, Μάριου Τόκα, Σπύρου Παπαβασιλείου, Αργύρη Κουνάδη, Ζωρζ Μουστακί, Κώστα Χατζή, Βαγγέλη Κορακάκη και άλλων σημαντικών δημιουργών.

Στη σκηνή ανέβηκαν ερμηνευτές και φίλοι του, για να τιμήσουν τη διαδρομή του με σεβασμό και αγάπη, οι: Μελίνα Ασλανίδου, Παντελής Θαλασσινός, Μανώλης Μητσιάς, Δημήτρης Μπάσης, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Τάσης Χριστογιαννόπουλος.

Τη μουσική διεύθυνση ανέλαβε ο Ανδρέας Κατσιγιάννης, επικεφαλής της Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας. Συμμετείχε ακόμα η Παιδική χορωδία Σπύρου Λάμπρου. Αφηγήτρια ήταν η Ευδοκία Ρουμελιώτη. Τη σκηνοθεσία είχε αναλάβει η Σοφία Σπυράτου, ενώ το video art επιμελήθηκε ο Νίκος Σούλης. Καλλιτεχνικός σύμβουλος ήταν ο Ηλίας Μπενέτος.

RIZOSPASTIS