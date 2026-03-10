«Εφυγε» από τη ζωή ο αγαπημένος ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών άφησε ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης, ο οποίος τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Γεννήθηκε στις 21 Μάη 1944 και αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1973. Στην πορεία της καριέρας του συνεργάστηκε με πολλούς ιδιωτικούς θιάσους, καθώς και με τις δύο κρατικές σκηνές, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του στο θέατρο υπηρέτησε σχεδόν όλα τα είδη της υποκριτικής τέχνης, όπως το αρχαίο δράμα, την αττική κωμωδία, το κωμειδύλλιο, την οπερέτα, το σύγχρονο θέατρο, το μουσικό θέατρο, την παντομίμα και την επιθεώρηση.

Το 1996, μαζί με την σύζυγό του Ασπασία Κράλλη ίδρυσαν το «Από Μηχανής Θέατρο», μετατρέποντας ένα παλιό εργοστάσιο σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό θεατρικό χώρο.

Πολύ σημαντική ήταν η παρουσία του στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη.

Βραβεύτηκε με το βραβείο Α' ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, για την ερμηνεία του στην ταινία του Νίκου Νικολαΐδη «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα».

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης ασχολήθηκε και με την ποίηση εκδίδοντας τρεις ποιητικές συλλογές.

Πηγαίο ταλέντο και άνθρωπος ευρύτερης παιδείας

Τον Χρήστο Βαλαβανίδη με ανακοίνωσή του αποχαιρετά το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνοντας:

«Αποχαιρετούμε με θλίψη τον αγαπημένο στο κοινό, σημαντικό ηθοποιό και ποιητή Χρήστο Βαλαβανίδη.

Πηγαίο ταλέντο αλλά και άνθρωπος ευρύτατης παιδείας, ο Χρήστος Βαλαβανίδης υπηρέτησε για περισσότερα από πενήντα χρόνια με μεγάλους ρόλους όλο το φάσμα της υποκριτικής τέχνης και του κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου από το αρχαίο δράμα μέχρι και την επιθεώρηση.

Συνδυάζοντας τον βαθύ σεβασμό στα κείμενα που ερμήνευε με μεγάλη ευχέρεια εκφραστικών μέσων και άψογο αυτοσχεδιασμό ο Χρήστος Βαλαβανίδης "ζούσε" τους ρόλους του.

Αν και κυρίως "θεατράνθρωπος" και συνδημιουργός του "Από μηχανής θεάτρου", ο Χρήστος Βαλαβανίδης μας χάρισε και σπουδαίες ερμηνείες στον κινηματογράφο καθώς και σε θρυλικές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του και στους οικείους του».