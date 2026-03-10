Πέθανε ο Τάκης Σιδέρης

Εφυγε από τη ζωή στις 8 Μάρτη, πλήρης ημερών, ο ζωγράφος Τάκης Σιδέρης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Καισαριανής, η κηδεία του θα γίνει «τιμής ένεκεν» σήμερα Τρίτη, στις 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Κοιμητηρίου Καισαριανής.

Ο Τάκης (Παναγιώτης) Σιδέρης γεννήθηκε το 1929 στην Αθήνα, από προσφυγική οικογένεια που ήρθε στην Ελλάδα το 1922 από τη Σμύρνη.

Από πολύ νεαρή ηλικία φανερώθηκαν οι καλλιτεχνικές του ανησυχίες. Η δεκαετία του '40 και τα συνταρακτικά γεγονότα που τη σημάδεψαν (Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος), καθώς και η συμμετοχή της οικογένειάς του στην ΕΑΜική Εθνική Αντίσταση, λειτούργησαν ανασταλτικά για την έφεση του Γ. Σιδέρη.

Παρ' όλα αυτά, τα επόμενα χρόνια γράφτηκε στη Σχολή «Α.Β.C.», όπου σπούδασε ζωγραφική, ενώ σπούδασε βιολί και μαντολίνο στο Ωδείο Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της χούντας ο Τ. Σιδέρης απολύθηκε από την εργασία που είχε στον δήμο Καισαριανής, γιατί βρέθηκε το όνομά του σε κατοχική κατάσταση μελών της ΕΠΟΝ του 1944, όταν ο καλλιτέχνης ήταν μόλις 15 ετών.

Στη μακρόχρονη δημιουργική του διαδρομή ο Τ. Σιδέρης πραγματοποίησε δεκάδες ατομικές εκθέσεις, ενώ συμμετείχε και σε πολλές ομαδικές εκθέσεις. Επίσης εικονογράφησε εκατοντάδες βιβλία, καθώς και αρκετά εξώφυλλα δίσκων.

Ο τελευταίος μιας σπουδαίας δημιουργικής γενιάς παιδιών της Καισαριανής

Σε ανακοίνωσή του για την απώλεια του σπουδαίου ζωγράφου, ποιητή και πεζογράφου Τάκη Σιδέρη το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ επισημαίνει:

«Αποχαιρετούμε με οδύνη τον χαρισματικό ζωγράφο, ποιητή και πεζογράφο Τάκη (Παναγιώτη) Σιδέρη, τον τελευταίο μιας σπουδαίας δημιουργικής γενιάς παιδιών της Καισαριανής, που διέπρεψε μεταπολεμικά στις τέχνες και στα γράμματα.

Με συνεχή, βαθιά μελέτη και δημιουργία, συγκεράζοντας διαλεκτικά τη μεγάλη παράδοση των λαϊκών ζωγράφων και σύγχρονων καλλιτεχνών, ο Τάκης Σιδέρης ανέδειξε εικαστικά τον τεράστιο ψυχικό πλούτο του λαϊκού κόσμου της Καισαριανής, με την οποία ήταν άρρηκτα δεμένος.

Παιδί προσφυγικής οικογένειας, η οποία συμμετείχε σύσσωμη στην ΕΑΜική Αντίσταση και σε όλους τους ταξικούς αγώνες της δεκαετίας της θύελλας, 1940 - 1950, ο Τάκης Σιδέρης παράλληλα βρήκε διέξοδο στην καλλιτεχνική του δίψα, σπουδάζοντας ζωγραφική και μουσική με εξαιρετικές επιδόσεις, ενώ τελικά τον κέρδισε η πρώτη.

Παρά τα μεγάλα εμπόδια και την απόλυσή του από τον δήμο Καισαριανής με εντολή της χούντας, την οποία αντιμετώπισε περήφανα και θαρραλέα, ο Τάκης Σιδέρης συνέχισε σε όλη του τη ζωή το πολύπλευρο δημιουργικό του έργο, στο οποίο εκτός από τα εικαστικά έργα συμπεριλαμβάνονται ποιήματα και πεζά κείμενά του.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους οικείους του».