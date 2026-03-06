ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Πλησίασε την κορυφή ο Ολυμπιακός

Νέα δεδομένα διαμορφώθηκαν στη μάχη για την κορυφή της βαθμολογίας της Premier χάντμπολ ανδρών, μετά τη σημαντική νίκη του Ολυμπιακού με 32-26 επί στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής. Οι «ερυθρόλευκοι» μείωσαν την απόστασή τους από την πρωτοπόρο «Ενωση» στον έναν βαθμό, έχοντας και ματς λιγότερο, ενώ διατήρησαν το πρακτικό και ψυχολογικό αβαντάζ έναντι της βασικής τους αντιπάλου, καθώς είχαν επικρατήσει και στο ματς του πρώτου γύρου. Επίσης, αυτή ήταν η τρίτη φετινή νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ σε τέσσερις αγώνες (Premier, Κύπελλο, Super Cup). Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακό ήταν οι Σάββας (9 γκολ) και Κανέτε (8 γκολ), ενώ από την ΑΕΚ ξεχώρισαν οι Αραμπατζής (4γκολ) και Παναγιώτου (4 γκολ).

Αλλα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής: Βριλήσσια - Κιλκίς 37-25, Δούκας - Ζαφειράκης 27-26, Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας - Διομήδης 24-26, Δράμα - Φέρωνας 41-25, ΠΑΟΚ - Αθηναϊκός 39-32.

Η βαθμολογία: ΑΕΚ 33, Ολυμπιακός 32, ΠΑΟΚ 32, Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας 24, Διομήδης 18, Δράμα 17, Αθηναϊκός 17, Κιλκίς 16, Ζαφειράκης 13, Βριλήσια 11, Δούκας 11, Φέρωνας 2 (Ολυμπιακός και Δούκας έχουν από έναν αγώνα λιγότερο).