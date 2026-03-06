Παρασκευή 6 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
Επιστροφή με τελικό για τον Πετρούνια

Με δυναμικό τρόπο επέστρεψε στη δράση ο πρωταθλητής κρίκων με το πλούσιο παλμαρέ επιτυχιών Λευτέρης Πετρούνιας, που συμμετέχει με την ελληνική αποστολή στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυμναστικής στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, το οποίο έκανε πρεμιέρα χθες. Η διοργάνωση εντάσσεται στη σειρά αγώνων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (FIG) και αποτελεί σημαντικό αγωνιστικό σταθμό, καθώς η συμμετοχή και οι επιδόσεις των αθλητών συνδέονται με τη διαδικασία πρόκρισης και τη βαθμολογική τους ενίσχυση ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Στην πρεμιέρα του ο Λευτέρης Πετρούνιας κατάφερε να προκριθεί στον τελικό των κρίκων, με την προσπάθειά του στον προκριματικό του αγωνίσματος να βαθμολογείται με 14.466 πόντους. Μάλιστα η βαθμολογία του Ελληνα πρωταθλητή τού επέτρεψε να περάσει ως 1ος στον τελικό μεταξύ των 8 αθλητών που συμμετείχαν, αφήνοντας πίσω του τον Ιάπωνα Κιίτσι Κανέτα (14.366) και τον Ρώσο Ιλία Ζάικα ( 14.366), που θεωρούνται βασικοί αντίπαλοι και εκ των φαβορί του αγωνίσματος. Ο τελικός του Πετρούνια πραγματοποιείται αύριο Σάββατο.

Εκτός του Πετρούνια συμμετέχουν στην ελληνική αποστολή: Από πλευράς ανδρών οι Νίκος Ηλιόπουλος, Αλκίνοος Γραικός, Αντώνης Τανταλίδης, και από πλευράς γυναικών οι Μιχαέλα Σουλελέ, Ελβίρα Κατσαλή και Μαγδαληνή Τσιώρη.

    

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
