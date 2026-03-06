ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΚΥΠΕΛΛΟ

Ντέρμπι «Δικεφάλων» στα ημιτελικά

Το ντέρμπι των «Δικεφάλων» ξεχωρίζει στα ζευγάρια των ημιτελικών στο Κύπελλο Ελλάδας ποδοσφαίρου γυναικών, όπως προέκυψαν από τη χθεσινή κλήρωση της ΕΠΟ. Συγκεκριμένα, στον ένα ημιτελικό η κάτοχος του τίτλου ΑΕΚ θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον πρωτοπόρο της φετινής γυναικείας Super League, ΠΑΟΚ, σε μια κόντρα των δύο φαβορί της διοργάνωσης με έπαθλο το «εισιτήριο» για τον τελικό. Στον δεύτερο ημιτελικό η Αγία Παρασκευή θα τεθεί αντιμέτωπη με τον Αστέρα Τρίπολης, με τις δύο ομάδες να στοχεύουν σε μια ιστορική πρόκριση στον τελικό για πρώτη φορά.

Σύμφωνα με την προκήρυξη της διοργάνωσης, οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν σε διπλές αναμετρήσεις. Σε περίπτωση που μετά τα δύο ματς υπάρξει ισοπαλία στο συνολικό σκορ, η πρόκριση στον τελικό θα κριθεί απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι, καθώς δεν ισχύει ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ, ούτε προβλέπεται παράταση.