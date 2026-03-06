ΒASKET LEAGUE

Ξεκίνησε η εποχή Τρινκέρι στον ΠΑΟΚ

Και επίσημα ξεκίνησε η εποχή Αντρέα Τρινκέρι στον ΠΑΟΚ, με τον Ιταλό τεχνικό να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να αρχίσει την πρώτη φάση της δουλειάς του στον «Δικέφαλο του Βορρά». Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μετά τη σημαντική συμφωνία της σαλονικιώτικης ΚΑΕ με τον σπουδαίο και έμπειρο τεχνικό, επιπέδου Euroleague, ο τελευταίος θα αναλάβει σε πρώτη φάση τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου στην ομάδα, μέχρι το καλοκαίρι. Αυτό επιλέχθηκε από τις δύο πλευρές προκειμένου ο Τρινκέρι να γνωρίσει πρόσωπα και καταστάσεις στον σύλλογο, πριν περάσει στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Ο ίδιος, κατά την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ, δήλωσε ευχαριστημένος για τη συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ, καθώς και ανυπόμονος να ξεκινήσει δουλεία σε έναν ιστορικό σύλλογο με θερμούς οπαδούς, όπως χαρακτήρισε τον ΠΑΟΚ.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή θα είναι η δεύτερη φορά στην καριέρα του Τρινκέρι που θα εργαστεί στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς έχει διατελέσει τεχνικός της Εθνικής ομάδας ανδρών την περίοδο 2013 - 2014.