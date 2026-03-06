EUROLEAGUE

Ωρα αποδείξεων για τους «αιώνιους»

Σε ένα ακόμα φετινό ραντεβού τους, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται απόψε στο ΣΕΦ σε ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα ντέρμπι της 30ής αγωνιστικής της Euroleague (21.15 - Novasports Prime). Με την κανονική περίοδο να μπαίνει στην τελική ευθεία, η αναμέτρηση θεωρείται κρίσιμη για τους στόχους των δύο ομάδων.

Προηγήθηκε στο «καλημέρα» του νέου έτους το ντέρμπι των «αιωνίων» για τον πρώτο γύρο της Euroleague, στο ΟΑΚΑ, που βρήκε τους νικητές τους «ερυθρόλευκους». Και, λίγες μέρες πριν, αναμετρήθηκαν και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε και κατέκτησε το τρόπαιο.

Οσο για το αποψινό ματς, βρίσκει τους «αιώνιους» σε διαφορετικά σημεία σε ό,τι αφορά τους στόχους τους. Ο Ολυμπιακός, φιγουράροντας στην 3η θέση της Euroleague, με 18-10 (και αγώνα λιγότερο), θέλει τη νίκη προκειμένου να εδραιώσει την παρουσία του στην πρώτη τετράδα, που δίνει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ. Από την άλλη, στον Παναθηναϊκό, που οι τελευταίες αποτυχίες τον έριξαν στη 10η θέση (16-13), τα περιθώρια για νέες απώλειες έχουν στενέψει πολύ αναφορικά με τον στόχο για την τετράδα.

Στον γηπεδούχο Ολυμπιακό για άλλη μια φορά δεν λείπει ο προβληματισμός για τον τεχνικό της ομάδας, Γιώργο Μπαρτζώκα, που είδε δύο βασικά του στελέχη, τους Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ, να τίθενται νοκ άουτ λόγω τραυματισμών, ενώ αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Μόρις.

Στον Παναθηναϊκό η ψυχολογία είναι καλή μετά την πρόσφατη κατάκτηση του Κυπέλλου και τη νίκη επί του μεγάλου αντιπάλου. Στα ευχάριστα για τον Αταμάν είναι η επιστροφή του Λεσόρ στη δράση μετά από αρκετούς μήνες, καθώς εντός της βδομάδας προπονήθηκε σε πλήρεις ρυθμούς και τέθηκε στη διάθεση του Τούρκου κόουτς. Αντίθετα, παραμένει αμφίβολη η συμμετοχή του Χολμς, που αντιμετωπίζει ενοχλήσεις, και του Σαμοντούροβ, που ταλαιπωρείται από ιγμορίτιδα.