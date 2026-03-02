ΤΖΟΥΝΤΟ

«Χάλκινη» επιτυχία για την Τελτσίδου

Ντεμπούτο στις διακρίσεις βάθρου στο τζούντο γυναικών για το 2026 έκανε η Ελισάβετ Τελτσίδου, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των -70 κ. στο διεθνές μίτινγκ της Τασκένδης στο Ουζμπεκιστάν. Στον τελικό των ρεπεσάζ της κατηγορία της η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε στον χρυσό πόντο της Ρωσίδας Μπαντούροβα και ανέβηκε στην τρίτη θέση του βάθρου, έχοντας συνολικά 3 νίκες σε 4 αγώνες στην παρουσία της στη διοργάνωση.

Αυτό ήταν το 9ο μετάλλιο της Τελτσίδου σε αγώνα επιπέδου Γκραν Σλαμ, όπως θεωρείται το μίτινγκ της Τασκένδης, με την επιτυχία αυτή να της προσφέρει παράλληλα 500 βαθμούς στη γενική κατάταξη του αγωνίσματος, όπου πλέον φιγουράρει στην 8η θέση.