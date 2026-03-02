ΜΟΥΝΤΟΜΠΑΣΚΕΤ 2027 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Για την αντίδραση η Εθνική

Αντίδραση για την ήττα της στο ματς στη «Sunel Arena» θέλει να βγάλει σήμερα η Εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών αντιμετωπίζοντας ξανά το Μαυροβούνιο, αυτήν τη φορά στην Ποντγκόριτσα, για την 4η αγωνιστική του 2ου προκριματικού ομίλου του Mουντομπάσκετ 2027 (20.00 - ΕΡΤ2).

Με την αναπάντεχη εντός έδρας ήττα 67-65 από τον ίδιο αντίπαλο στο ματς της 3ης αγωνιστικής η Εθνική έπεσε στο 2-1, χάνοντας το αήττητο. Ετσι, στόχος των διεθνών σήμερα είναι να επιστρέψουν στις νίκες, προκειμένου να διατηρήσουν ελπίδες για την πρωτιά του ομίλου. Υπενθυμίζεται ότι στην επόμενη φάση της προκριματικής διαδικασίας προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου, μεταφέροντας τη βαθμολογία από τον πρώτο γύρο, κάτι που καθιστά ακόμα πιο αναγκαία τη νίκη σήμερα για την Εθνική.

Αισιόδοξος για μια καλύτερη εικόνα των παικτών του σήμερα εμφανίστηκε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης μιλώντας για τη δεύτερη αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο. Ο κόους της Εθνικής παραδέχτηκε τα λάθη που έγιναν στο προηγούμενο ματς, ειδικά την έλλειψη συγκέντρωσης, αλλά και τα σημαντικά λάθη στην επίθεση. Στοιχεία όπου - όπως είπε - περιμένει σήμερα να δει βελτιωμένη απόδοση των παικτών της ελληνικής ομάδας.

Μετά το προηγούμενο ματς προέκυψε πρόβλημα με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στη γάμπα και η συμμετοχή του στο σημερινό ματς είναι αμφίβολη.