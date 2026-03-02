ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Κράτησε τα ηνία η ΑΕΚ

Παρέμεινε στην κορυφή της Premier χάντμπολ ανδρών η ΑΕΚ, μετά τη νίκη της με 36-30 επί της Δράμας σε ένα αμφίρροπο ματς στην αίθουσα «Γιώργος Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ για την 18η αγωνιστική. Στο κατόπι των πρωτοπόρων, έχοντας αγώνα λιγότερο, εξακολουθεί να βρίσκεται ο Ολυμπιακός, που πέρασε νικηφόρα από τον Βύρωνα επικρατώντας 47-36 του Αθηναϊκού, σε μία από τις πιο σημαντικές αναμετρήσεις της αγωνιστικής. Με σπουδαίο διπλό, που τον διατηρεί στη 2η θέση ισόβαθμό με τον Ολυμπιακό, έφυγε από το Κιλκίς ο ΠΑΟΚ, 39-24 την τοπική ομάδα. Στην πρώτη τετράδα διατηρείται και ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας, που νίκησε 21-19 τον Δούκα σε ένα από τα πιο αμφίρροπα ματς του προγράμματος.

Βαθμολογική ανάσα στη μάχη για τη σωτηρία πήραν τα Βριλήσσια, χάρη στη νίκη τους με 44-42 επί του Ζαφειράκη στη Νάουσα, ενώ στη Νέα Κίο ο Διομήδης Αργους επιβλήθηκε 35-27 του ουραγού Φέρωνα.