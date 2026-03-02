ΠΟΛΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διεύρυνε την κυριαρχία του ο Ολυμπιακός

Την κυριαρχία του στο Κύπελλο Ελλάδας πόλο ανδρών διεύρυνε ο Ολυμπιακός, που κατέκτησε και το φετινό τρόπαιο επικρατώντας 13-12 του Παναθηναϊκού στον τελικό του Φάιναλ 4 που έγινε στο κολυμβητήριο της Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη. Ετσι οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν τα σκήπτρα τους στον θεσμό για 9η συνεχόμενη χρονιά, ενώ έφτασαν συνολικά τις 27 κατακτήσεις.

Στον πιο συναρπαστικό τελικό των τελευταίων ετών, που συνοδεύτηκε από αρκετή ένταση εντός και εκτός πισίνας, ο Ολυμπιακός έφτασε στη νίκη δείχνοντας χαρακτήρα στα τελευταία κρίσιμα λεπτά και χάρη στην εμπειρία του. Το γκολ του κορυφαίου των νικητών, Ντίνου Γεννηδουνιά, στα 19'' πριν τη λήξη, και η σπουδαία απόκρουση στο τελευταίο σουτ του αγώνα από τον πορτιέρο των «ερυθρολεύκων», Ζερδεβά, ήταν οι δύο στιγμές που διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα. Μέχρι τότε οι αξιόμαχοι «πράσινοι» έβαλαν αρκετά δύσκολα στους αντιπάλους τους, ξεκινώντας πιο δυνατά και προηγούμενοι 3-1, ενώ παρά την αντίδραση του Ολυμπιακού που ισοφάρισε σε 3-3 ξαναπήραν το προβάδισμα στην ανάπαυλα (7-6). Το δεύτερο μέρος εξελίχθηκε στο απόλυτο ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ και να διεκδικούν στα ίσια τη νίκη μέχρι το τέλος.

Ο αγώνας είχε και αρκετή ένταση, που οδήγησε στις αποβολές των δύο τεχνικών, Ελβις Φάτοβιτς του Ολυμπιακού και Δημήτρη Μάζη του Παναθηναϊκού, ενώ οι «πράσινοι» με ανακοίνωσή τους διαμαρτύρονται έντονα για τη διαιτησία.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 6-7, 9-10, 13-12.

Ολυμπιακός: Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 1, Γκίλλας, Γενηδουνιάς 5, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 4, Δήμου, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου.

Παναθηναϊκός: Βάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 2, Σκουμπάκης 3, Παπανικολάου 1, Γκιουβέτσης 2, Αλβέρτης, Κουρουβάνης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 3, Κοπελιάδης, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.