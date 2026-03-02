ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

Παγκόσμια «πτήση» για τον Εμμανουήλ Καραλή

Με 6,17 μ. σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο επί κοντώ | Πρωτιά στο μήκος για τον Μίλτο Τεντόγλου

Eurokinissi Sports

Με ένα παγκόσμιας κλάσης άλμα στα 6,17 μ. ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε Ιστορία στο άλμα επί κοντώ και έγινε το πρόσωπο που ξεχώρισε σε ατομικό επίπεδο στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, που πραγματοποιήθηκε στο στάδιο της Παιανίας.

Η επίδοση του Ελληνα πρωταθλητή είναι η δεύτερη καλύτερη όλων των εποχών στο αγώνισμα, πίσω από το παγκόσμιο ρεκόρ του Αρμαντ Ντουπλάντις (6,31 μ.), ενώ άφησε πίσω του σπουδαία ονόματα του αγωνίσματος, όπως ο Ρενό Λαβινελί (6,16 μ.) και ο Σεργκέι Μπούμπκα (6,15 μ.). Επιπλέον, η επίδοση αυτή του χάλκινου Ολυμπιονίκη - που του έδωσε την πρωτιά στους αγώνες - αποτελεί την καλύτερη φετινή στον κόσμο, φυσικά πανελλήνιο ρεκόρ σε κλειστό και ανοιχτό στίβο, και προφανώς ατομικό ρεκόρ.

Η εμφάνιση του Καραλή στο κλειστό της Παιανίας πιστοποίησε για μια ακόμα φορά τη διαρκή ανοδική πορεία του νεαρού άλτη, που ξεκίνησε πριν δυο χρόνια και συνεχίζεται με τις ίδιες υψηλές «πτήσεις». Είναι ενδεικτικό ότι πριν τη σπουδαία αυτή επίδοση ο Καραλής είχε καταφέρει με άλμα στα 6,07 μ. (ενώ είχε αρχίσει με 5,70 μ. και 5,90 μ.) να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ στο αγώνισμα στον κλειστό στίβο, και να κάνει επίσης τη μέχρι τότε καλύτερη φετινή επίδοση. Χαρακτηριστικό δε της άριστης κατάστασης και της ιδανικής ψυχολογίας όπου βρίσκεται είναι το γεγονός ότι μετά την παγκόσμια αυτή επίδοσή του προσπάθησε να σημειώσει παγκόσμιο ρεκόρ, βάζοντας τον πήχη στα 6,31 μ., χωρίς να τα καταφέρει, αλλά αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον.

Τον Καραλή ακολούθησαν στις θέσεις του βάθρου ο Αντώνης Σάντας στη 2η θέση και ο Γιώργος Παπαναστασίου στην 3η θέση, με καλύτερη επίδοση στα 5,48 μ.

Ατυχος αλλά πρώτος ο Μίλτος Τεντόγλου

Τον τίτλο του πανελληνιονίκη στο μήκος διατήρησε ο Μίλτος Τεντόγλου, που πήρε μία ακόμα πρωτιά στη διοργάνωση, με καλύτερο άλμα στα 8,22 μ. Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης του αγωνίσματος δεν βρέθηκε σε καλή μέρα, και παρά το καλό του ξεκίνημα, με τη συγκεκριμένη επίδοση, στη συνέχεια είχε τέσσερα άκυρα άλματα (για πρώτη φορά στην καριέρα του), τα οποία των αποσυντόνισαν αρκετά, καθώς και ένα έγκυρο στα 7,82 μ.

Στο βάθρο μαζί με τον αθλητή του Γιώργου Πομάσκι - που πλέον επικεντρώνεται στην προετοιμασία του για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, στα μέσα Μάρτη - ανέβηκαν ο Νίκος Σταματονικολός (7,93 μ.) και ο Βασίλης Μαρτινάκης (7,67 μ.).

Σπουδαίες επιδόσεις και ρεκόρ

Στα πρόσωπα που ξεχώρισαν συγκαταλέγεται και η 17χρονη Ειρήνη Ιακωβάκη στα 400 μ., η οποία έφτασε σε ένα ιστορικό πανελλήνιο ρεκόρ στις κατηγορίες Κ20 και Κ18, αφού πρώτευσε με χρόνο 53.95, σπάζοντας το 54.31 της Μαρίνας Βασαρμίδου από το 1990!

Σημαντική επίδοση σημείωσε και ο Αγγελος Ανδρέογλου στο έπταθλο, πρωτεύοντας με 5.921 βαθμούς, που αποτελούν τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο αγώνισμα στην Ελλάδα, πίσω από τους 6.032 β. του Μάκη Κορκίζογλου.