SUPER LEAGUE

Διατήρησε τα ηνία η ΑΕΚ

Eurokinissi Sports

Με την ΑΕΚ να διατηρεί τα ηνία στην κόντρα για τον τίτλο και τον ΠΑΟΚ να χάνει έδαφος στο κυνήγι της κορυφής ξεκίνησε η τελική ευθεία της κανονικής περιόδου στη Super League, με τη διεξαγωγή της 22ης αγωνιστικής.

Με μόλις 4 αγωνιστικές να απομένουν η ΑΕΚ ήταν η κερδισμένη της εβδομάδας, χάρη στην επιβλητική νίκη της με 4-0 επί του Λεβαδειακού στη Νέα Φιλαδέλφεια, παραμένοντας μόνη 1η. Στο κατόπι της «Ενωσης» εξακολουθεί να βρίσκεται ο Ολυμπιακός, που είναι μόνος 2ος μετά τη νίκη του με 2-0 επί του Παναιτωλικού, ενώ ο ΠΑΟΚ έμεινε 3ος (με αγώνα λιγότερο) χάνοντας έδαφος από την πρώτη δυάδα, μετά την ισοπαλία 1-1 στη Λάρισα κόντρα στην ΑΕΛ. Για τα καλά στο κυνήγι της 4ης θέσης, που οδηγεί σε συμμετοχή στα πλέι οφ για τον τίτλο (1-4), μπήκε ο Παναθηναϊκός, καθώς πήρε σημαντική νίκη 2-0 επί του ΟΦΗ στο Ηράκλειο και εκμεταλλευόμενος την ήττα του Λεβαδειακού μείωσε κι άλλο την απόσταση από τους Βοιωτούς, ενώ έχει και αγώνα λιγότερο.

Σημαντική βαθμολογική ανάσα πήρε ο Ατρόμητος, φτάνοντας σε σημαντική νίκη 2-1 στην Τρίπολη επί του Αστέρα, η οποία ανεβάζει τις αξιώσεις της ομάδας του Περιστερίου για είσοδο στην οκτάδα και παράλληλα διατηρεί τους Αρκάδες σε δύσκολη θέση. Στον Αρη, το νέο εντός έδρας στραβοπάτημα, με την Κηφισιά (1-1), έφερε εξελίξεις, με τον Μανόλο Χιμένεθ να αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, όπου τον αντικατέστησε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Τέλος, ο ουραγός Πανσερραϊκός παρέμεινε ζωντανός στη διεκδίκηση της παραμονής στην κατηγορία, μετά την εντός έδρας νίκη του με 2-1 επί του Βόλου.

Η βαθμολογία: ΑΕΚ 52, Ολυμπιακός 50, ΠΑΟΚ 47, Λεβαδειακός 39, Παναθηναϊκός 36, Αρης 28, Βόλος 26, ΟΦΗ 25, Ατρόμητος 24, Παναιτωλικός 21, Κηφισιά 21, ΑΕΛ 20, Αστέρας Τρίπολης 16, Πανσερραϊκός 12 (ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ και Κηφισιά έχουν από έναν αγώνα λιγότερο).