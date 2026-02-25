ΜΠΑΣΚΕΤ - ΦΑΪΝΑΛ 8 ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Κράτησε τον τίτλο ο Παναθηναϊκός

Eurokinissi Sports

Τον πρώτο εγχώριο τίτλο της σεζόν στο μπάσκετ κατέκτησε ο Παναθηναϊκός, που στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας επικρατώντας του Ολυμπιακού με 79-68 στον τελικό του Φάιναλ 8 στο Ηράκλειο. Ετσι οι «πράσινοι» διατήρησαν τα κεκτημένα στη διοργάνωση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ έφτασαν στην 22η κατάκτησή τους στον θεσμό, σε 29 παρουσίες σε τελικούς μέχρι σήμερα.

Στον φετινό τελικό, μετά από ένα ανοιχτό πρώτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός με πρωταγωνιστή τον Ρογκαβόπουλο πάτησε «γκάζι» στη δεύτερη περίοδο, όταν με άψογη αμυντική λειτουργία και μεγαλύτερο πάθος απέκτησε σημαντική διαφορά μέχρι την ανάπαυλα, προηγούμενος 45-29. Στην τρίτη περίοδο οι «πράσινοι» παρά την αντίδραση του Ολυμπιακού διατήρησαν τα ηνία στο σκοράρισμα, έχοντας ως έτερο πρωταγωνιστή τον νεοαποκτηθέντα Χέιζ - Ντέιβις και κλείνοντας το δεκάλεπτο μπροστά με 69-51. Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να βγάλει αντίδραση και τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα γι' αυτόν στην τέταρτη περίοδο, μετά την αποχώρηση του Βεζένκοφ λόγω τραυματισμού. Ετσι, ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε να διατηρήσει διαφορά ασφαλείας στο σκορ μέχρι το φινάλε του αγώνα και να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο τελικός σημαδεύτηκε από επεισόδιο μεταξύ του Λεσόρ από τον Παναθηναϊκό και μερίδας οπαδών του Ολυμπιακού, με τους «πράσινους» να καταγγέλλουν ρατσιστική επίθεση προς τον παίκτη του, ενώ σε δική τους καταγγελία οι «ερυθρόλευκοι» κάνουν λόγο για προκλητική συμπεριφορά από τη μεριά του Λεσόρ.

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Οσμαν 7, Χολμς 8, Σλούκας 3, Χέιζ - Ντέιβις 15, Ρογκαβόπουλος 14, Γκραντ 11, Ναν 7, Ερνανγκόμεθ 3, Μήτογλου 11.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 11, Γουόρντ 5, Μόρις, Βεζένκοφ 16, Παπανικολάου 3, Νετζήπολου, Ντόρσεϊ 4, Μιλουτίνοφ 5, Χολ, Τζόουνς 12, Φουρνιέ 12.