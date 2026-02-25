ΕUROLEAGUE

«Λαβωμένος» στο δύσκολο τεστ

Θέλοντας να παραμείνει στο κυνήγι της πρωτιάς στην κανονική περίοδο της Euroleague και παράλληλα να εδραιώσει ακόμα περισσότερο τη θέση του στην πρώτη τετράδα, που δίνει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απόψε στο Κάουνας κόντρα στη Ζαλγκίρις για την 29η αγωνιστική (20.00 - Novasports Prime).

Οι «ερυθρόλευκοι» με 18-9 είναι 2οι, πίσω από την πρωτοπόρο Φενέρ, πρωταθλήτρια Ευρώπης, που έχει 20-7 (και οι δύο έχουν από έναν αγώνα λιγότερο). Στο ματς στη Λιθουανία θέλουν τη νίκη και για τους βαθμούς αλλά και για να βγάλουν αντίδραση μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Κυπέλλου, που κόστισε την απώλεια του τροπαίου.

Την ιδιαίτερη ψυχολογική κατάσταση της ομάδας του μετά την ήττα στον τελικό παραδέχτηκε και ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις του μπροστά στο αποψινό ματς. Οπως είπε όμως δεν υπάρχει χρόνος για κατήφεια, και οι παίκτες του θα πρέπει να βρεθούν στην κατάλληλη κατάσταση προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του δύσκολου αγώνα στο Κάουνας. Μιλώντας για τη Ζαλγκίρις - που είναι 7η με 16-12 και θέλει με τη σειρά της τη νίκη σήμερα, ώστε να διατηρήσει ελπίδες για είσοδο στην εξάδα και απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ - ο Ελληνας κόουτς έκανε λόγο για δύσκολη ομάδα, ειδικά όταν αγωνίζεται στην έδρα της, και τόνισε πως οι παίκτες του θα χρειαστούν τη μέγιστη συγκέντρωση στο παιχνίδι προκειμένου να πάρουν τη νίκη.

Στη δύσκολη αποψινή αναμέτρηση ο Ολυμπιακός έχει δύο σοβαρές απουσίες, καθώς εκτός αποστολής έχουν τεθεί οι Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, λόγω τραυματισμών που αποκόμισαν στα ματς του Κυπέλλου. Απουσίες στις οποίες αναφέρθηκε ειδικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας και τις χαρακτήρισε σημαντικές, προσθέτοντας όμως ότι η ομάδα δεν πρέπει να σταθεί σε αυτές, αλλά όσοι χρησιμοποιηθούν να τα δώσουν όλα για τη νίκη.