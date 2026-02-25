ΒΟΛΕΪ - CHALLENGE CUP ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ιστορική ρεβάνς στη Νέα Σμύρνη

Την πρόκριση στον τελικό του Challenge Cup βόλεϊ γυναικών διεκδικούν σήμερα στο κλειστό της Νέας Σμύρνης Πανιώνιος και Παναθηναϊκός, στον επαναληπτικό ημιτελικό της διοργάνωσης, ένα ματς ιστορικό για το ελληνικό γυναικείο βόλεϊ (19.00 - Cosmote Sport 9).

Προβάδισμα πρόκρισης έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, που νίκησε με 3-1 σετ στον πρώτο ημιτελικό, στο Μετς, και σήμερα θέλει «να τελειώσει τη δουλειά» ώστε να ξαναβρεθεί στον τελικό της διοργάνωσης μετά από 17 χρόνια.

Από την πλευρά του ο Πανιώνιος επιδιώκει μια σπουδαία ανατροπή, με «καθαρή» νίκη (3-0 ή 3-1), προκειμένου να οδηγήσει το ζευγάρι στο «χρυσό» σετ και να διεκδικήσει μια αγωνιστική υπέρβαση στην Ιστορία του συλλόγου.