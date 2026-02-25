SUPER LEAGUE 2

Aλλαγή σκηνικού στον 2ο όμιλο

Αλλαγή δεδομένων στη μάχη για την πρωτιά στον 2ο όμιλο της Super League 2 και την άνοδο στην πρώτη κατηγορία έφερε η 2η αγωνιστική των πλέι οφ. Η Καλαμάτα ξαναπήρε τον πρώτο λόγο, καθώς νίκησε 3-0 τον Ολυμπιακό Β' και έμεινε μόνη 1η, εκμεταλλευόμενη ιδανικά την απώλεια βαθμών του βασικού της αντιπάλου, Πανιωνίου, ο οποίος έμεινε στο 0-0 με τη Μαρκό. Το συγκεκριμένο ματς σημαδεύτηκε και από έκτροπα, με τη Μαρκό να καταγγέλλει ρατσιστική επίθεση στον παίκτη της, Σεμπά, και τον Πανιώνιο να προβαίνει σε δική του καταγγελία για ρίψη κροτίδας - δυναμίτη από άγνωστο άτομο που ανέβηκε σε διπλανό κτίριο με την εξέδρα 2 του γηπέδου της Νέας Σμύρνης, και να κάνει λόγο για «δολοφονική επίθεση».

Οσο για τον 1ο όμιλο, ο Ηρακλής έκανε ένα ακόμα βήμα προς την άνοδο χάρη στην εκτός έδρας νίκη του με 1-0 επί της Νίκης Βόλου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

1ος όμιλος

Πλέι οφ: Αστέρας Τρίπολης Β' - Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου - Ηρακλής 0-1.

Στη βαθμολογία προηγείται ο Ηρακλής με 28 βαθμούς και ακολουθούν Αναγέννηση Καρδίτσας και Νίκη Βόλου έχοντας από 21.

Πλέι άουτ: Καβάλα - Καμπανιακός 0-0, ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ Β' 1-2, Νέστος Χρυσούπολης - Μακεδονικός 5-1.

Στη βαθμολογία προηγείται ο ΠΑΟΚ Β' με 18 βαθμούς και ακολουθεί ο Νέστος Χρυσούπολης με 13.

2ος όμιλος

Πλέι οφ: Πανιώνιος - Μαρκό 0-0, Ολυμπιακός Β' - Καλαμάτα 0-3.

Στη βαθμολογία προηγείται η Καλαμάτα με 28 βαθμούς και ακολουθεί ο Πανιώνιος με 26.

Πλέι άουτ: Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω 3-0, Παναργειακός - Χανιά 0-1, Athens Kallithea - Ηλιούπολη 1-0.

Στη βαθμολογία προηγείται η Ελλάς Σύρου με 18 βαθμούς και ακολουθεί η Athens Kallithea με 16.