ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Χτυπούν καμπανάκι για το νέο χαράτσι

Για τις νέες αυξήσεις που επιβάλλει η διοίκηση του ΕΑΚ, αλλά και για τα γενικότερα προβλήματα του ερασιτεχνικού αθλητισμού, μίλησαν τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα των σωματείων

Από ...άλλη πόρτα το χαράτσι

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ερασιτεχνικός αθλητισμός στηαπό την πολιτική εμπορευματοποίησής του βρέθηκαν για μία ακόμα φορά το τελευταίο διάστημα στο προσκήνιο, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ητου νομού σε αίθουσα του ΕΑΚ Λάρισας. Υπενθυμίζεται ότι τους τελευταίους μήνες η Επιτροπή Αγώνα έχει πραγματοποιήσει κινητοποιήσεις με αφορμή την απόφαση του ΕΑΚ να προχωρήσει σε υπέρογκη αύξηση, μέχρι και 900% για το κόστος χρήσης των εγκαταστάσεων, υλοποιώντας σχετική υπουργική εγκύκλιο.

Μάλιστα, όπως ενημέρωσαν τα μέλη της Επιτροπής, μπορεί κάτω από τις δυναμικές παρεμβάσεις των σωματείων να απορρίφθηκε η αρχική απαράδεκτη πρόταση για αυξήσεις ύψους 900% βάσει της εγκυκλίου του υπουργείου για τη χρήση των εγκαταστάσεων, ωστόσο η νέα πρόταση για την ενοικίαση των χώρων του ΕΑΚ Λάρισας, η οποία είναι σχεδόν διπλάσια των περσινών αντιτίμων, παραμένει εξοντωτική για τα σωματεία. Κάτι που προφανώς συντηρεί το πρόβλημα για τα ίδια, καθώς και τους κινδύνους που ελλοχεύουν για χιλιάδες αθλητές και αθλούμενους όσον αφορά την προπόνηση και την άθλησή τους.

Συγκεκριμένα, τα σωματεία καταγγέλλουν ότι με βάση τη νέα πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΚ ένα σωματείο καλείται τώρα να πληρώσει «από 100 ευρώ την ώρα που πλήρωνε, 192 ευρώ την ώρα προπόνησης στα κλειστά του Αγ. Θωμά, όπου το περασμένο Σαββατοκύριακο αναβλήθηκαν αγώνες λόγω της νεροποντής που το μετέτρεψε σε πισίνα, και της Νεάπολης, όπου ακόμα δεν έχει εγκριθεί η μελέτη πυρασφάλειας και δεν μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες με θεατές.

Προχωρά η πολιτική που θα οδηγήσει σε περιορισμό δραστηριότητας τα αθλητικά σωματεία

Σε αυτό το πλαίσιο, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου εκ μέρους της Επιτροπής ο Πέτρος Κρίκης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Προπονητών Πάλης, τόνισε μεταξύ άλλων: «Συμπεραίνουμε ότι η κυβέρνηση και η διοίκηση του ΕΑΚ Λάρισας έχουν στόχο να προχωρήσουν την πολιτική που θα στείλει τα αθλητικά σωματεία της πόλης είτε στον περιορισμό της δραστηριότητάς τους και στη διάλυση, είτε στις μαζικές συγχωνεύσεις. Παράλληλα ανοίγει τον δρόμο σε επιχειρηματικά συμφέροντα στον αθλητισμό να μπουν και να εκμεταλλευτούν τις δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις, παραγκωνίζοντας το κύτταρο του ελληνικού αθλητισμού, το αθλητικό σωματείο».

Από την πλευρά του οέφορος του τμήματος καλαθοσφαίρισης του Αστέρα Λάρισας, σχολιάζοντας την πρόταση της διοίκησης του ΕΑΚ σημείωσε: «Εμείς δεν είμαστε ευχαριστημένοι, και δεν θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε. Η δική μας πρόταση, που είναι υπογεγραμμένη από 30 σωματεία, αναφέρει πως είμαστε διατεθειμένοι, αν και με τεράστια δυσκολία, αυξάνοντας το τίμημα κατά 20%, δηλαδή από 100 να πάμε στα 120 ευρώ. Αυτό είναι υπέρβαση και είναι σίγουρο πως θα δυσκολευτούμε. Αν δεν γίνει, εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι δεν αντέχουμε να πληρώσουμε και δεν θα υπογράψουμε τα συμφωνητικά».

Καταγγέλλοντας τις αυξήσεις ο Χρήστος Τουλουμτζίδης εκ μέρους του Ναυτικού Ομίλου Λάρισας επεσήμανε: «Οι εγκαταστάσεις υπολειτουργούν, και το κολυμβητήριο και το στάδιο "Αλκαζάρ". Ειδικά το κολυμβητήριο. Τα παιδιά δεν έχουν αποδυτήρια για να κάνουν μπάνιο και φεύγουν με το μαγιό για το σπίτι». Σχετικά με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την πραγματοποίηση κάποιων έργων, σημείωσε: «Δεν μας ικανοποιούν αυτά που ανακοινώθηκαν. Θέλουμε νέο κλειστό, ώστε να εξυπηρετηθούν τα σωματεία του βόλεϊ, του μπάσκετ και του χάντμπολ».

Ο αντιπρόεδρος του Πελασγού Λάρισας, Κωστής Κασσάρος, υπογράμμισε ότι «ο αθλητισμός είναι κοινωνικό αγαθό και όχι προϊόν προς πώληση. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουμε χαράτσια όταν οι χώροι είναι ακατάλληλοι προς χρήση».

Οι διεκδικήσεις των σωματείων

Στη συνέντευξη Τύπου έγινε αναφορά και στο πλαίσιο των διεκδικήσεων της Επιτροπής Αγώνα Αθλητικών Σωματείων Λάρισας, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής αιτήματα:

- Να αποσυρθεί η εγκύκλιος του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού και της ΓΓΑ. Δωρεάν και ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις για όλα τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία.

- Αποκατάσταση της στατικότητας των κερκίδων στο στάδιο «Αλκαζάρ» και στο κλειστό κολυμβητήριο του «Αλκαζάρ», προκειμένου να ξαναλειτουργήσουν για τις ανάγκες των αθλητικών συλλόγων. Αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου και της στέγης στο κλειστό του Αγίου Θωμά, για να μην πλημμυρίζει με την πρώτη νεροποντή.

- Να προχωρήσει άμεσα η μελέτη πυρασφάλειας στο κλειστό της Νεάπολης, για να μπορεί να φιλοξενεί αγώνες με θεατές. Εξασφάλιση λειτουργίας κλιματισμού, ψύξης και θέρμανσης, για την ομαλή διεξαγωγή των προπονήσεων και των αγώνων όλο τον χρόνο.

- Κατασκευή καινούργιου κλειστού γυμναστηρίου στο «Αλκαζάρ», στη θέση του υπό κατεδάφιση παλιού.

- Ενίσχυση του ΕΑΚ Λάρισας με 10 τουλάχιστον προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για την ασφαλή λειτουργία του.

- Να στηριχτούν τα αθλητικά σωματεία με αύξηση της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις λειτουργικές τους δαπάνες.