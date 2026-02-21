SUPER LEAGUE

Στα ύψη το ενδιαφέρον

Στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου έχει μπει για τα καλά η Super League, με την 21η αγωνιστική να διατηρεί ψηλά τον πήχη του ενδιαφέροντος, καθώς περιλαμβάνει σημαντικά ματς σε επίπεδο κορυφής και μάχης για τον τίτλο, για τις ευρωπαϊκές θέσεις αλλά και για την παραμονή.

Ξεχωρίζει η κόντρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, μεταξύ της πρωτοπόρου ΑΕΚ και του εντυπωσιακού φέτος, 4ου Λεβαδειακού, ενώ ο 3ος ΠΑΟΚ (με αγώνα λιγότερο) έχει επικίνδυνη έξοδο στη Λάρισα, όπου η γηπεδούχος ΑΕΛ «καίγεται» για τους βαθμούς. Στο Φάληρο ο Ολυμπιακός ψάχνει αντίδραση μετά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα του τελευταίου διαστήματος, υποδεχόμενος τον ανεβασμένο Παναιτωλικό. Στα αξιοσημείωτα και η κομβική κόντρα στη μάχη για τη σωτηρία, στην Τρίπολη, με τον Αστέρα να φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Κρίσιμη αναμέτρηση γίνεται στην Κρήτη, με τον ΟΦΗ, που διεκδικεί θέση στην πρώτη οκτάδα, να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό ο οποίος θέλει να διατηρήσει βλέψεις τετράδας. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 21/2: Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος (17.00 - Cosmote Sport 2), Ολυμπιακός - Παναιτωλικός (17.00 - Cosmote Sport 1).

Κυριακή 22/2: ΟΦΗ - Παναθηναϊκός (16.00 - Cosmote Sport 1), Πανσερραϊκός - Βόλος (16.00 - Novasports Prime), ΑΕΛ - ΠΑΟΚ (18.00 - Cosmote Sport 2), Αρης - Κηφισιά (19.00 - Novasports Prime), ΑΕΚ - Λεβαδειακός (20.00 - Cosmote Sport 1).

SUPER LEAGUE 2

Δοκιμασίες απαιτήσεων για τα φαβορί

Δοκιμασίες υψηλών απαιτήσεων περιμένουν τους διεκδικητές της ανόδου κατά τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League 2. Ο πρωτοπόρος του 1ου ομίλου Ηρακλής φιλοξενείται στον Βόλο από τη φιλόδοξη Νίκη, ενώ στον 2ο όμιλο Καλαμάτα και Πανιώνιος, που ισοβαθμούν στην κορυφή, έχουν δύσκολες αποστολές με αντιπάλους τον Ολυμπιακό Β' και τη Μαρκό αντίστοιχα. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1ος όμιλος - Σάββατο 21/2 (15.00)

Πλέι οφ: Αστέρας Τρίπολης - Αναγέννηση Καρδίτσας, Νίκη Βόλου - Ηρακλής (Action24).

Πλέι άουτ: Καβάλα - Καμπανιακός, ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ Β', Νέστος Χρυσούπολης - Μακεδονικός.

2ος όμιλος - Κυριακή 22/2 (15.00)

Πλέι οφ: Ολυμπιακός Β' - Καλαμάτα, Πανιώνιος - Μαρκό (Αction24).

Πλέι άουτ: Παναργειακός - Χανιά, Athens Kallithea - Ηλιούπολη, Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω.

VOLLEYLEAGUE

Κομβικές κόντρες στα ψηλά

Κομβικές κόντρες στα ψηλά σκαλοπάτια της βαθμολογίας περιλαμβάνει η 16η αγωνιστική της Volleyleague. Συγκεκριμένα, κρίσιμη αναμέτρηση με φόντο τη 2η θέση αναμένεται να είναι αυτή στη Νέα Σμύρνη, μεταξύ του 2ου Μίλωνα και του 3ου Ολυμπιακού, ενώ δύσκολη αποστολή έχει ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός, στην Πυλαία κόντρα στον ΠΑΟΚ. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 21/2: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (17.00).

Κυριακή 22/2: Μίλωνας - Ολυμπιακός (18.00), Κηφισιά - Φοίνικας Σύρου (18.00), Καλαμάτα - Πανιώνιος (19.00).

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Για την πρόκριση ο Ολυμπιακός

Με τον αέρα της νίκης στο πρώτο ματς, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται το Σάββατο 21/2 στη Φινλανδία κόντρα στην ΒΚ 46, στη ρεβάνς του ζευγαριού για τη φάση των 16 του EHF Cup χάντμπολ ανδρών. Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να υπερασπιστούν τη διαφορά των 9 πόντων με την οποία επικράτησαν στο κλειστό του Ρέντη (39-30) και να γίνουν η ομάδα που θα πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού, διατηρώντας βλέψεις ευρωπαϊκής διάκρισης.