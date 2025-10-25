SUPER LEAGUE

Κομβικό ντέρμπι στο Φάληρο

Με ένα ακόμα ντέρμπι συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Super League, καθώς για την 8η αγωνιστική ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την ΑΕΚ, με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν στη 2η θέση. Οσο για τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ, φιλοξενεί στην Τούμπα τον αξιόμαχο Βόλο, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται και η αναμέτρηση στη Λιβαδειά, όπου ο εντυπωσιακός φέτος Λεβαδειακός υποδέχεται τον Αρη. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 25/10: Κηφισιά - Παναιτωλικός (17.00 - Cosmote Sport 2), Πανσερραϊκός - ΑΕΛ (19.30 - Novasports Prime), ΟΦΗ - Ατρόμητος (20.00 - Cosmote Sport 1).

Κυριακή 26/10: Λεβαδειακός - Αρης (17.00 - Novasports Prime), Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης (17.30 - Cosmote Sport 1), ΠΑΟΚ - Βόλος (19.30 - Novasports Prime), Ολυμπιακός - ΑΕΚ (21.00 - Cosmote Sport 1).

SUPER LEAGUE 2

«Στο πόδι» η κορυφή

Στις κόντρες κορυφής στους δύο ομίλους της Super League 2 εστιάζεται το ενδιαφέρον στην 7η αγωνιστική. Στον 1ο ο πρωτοπόρος Ηρακλής υποδέχεται στο Καυτανζόγλειο τη 2η Νίκη Βόλου, ενώ η πρωτοπόρος του 2ου, Καλαμάτα, φιλοξενείται από τον 2ο Πανιώνιο. Αναλυτικά:

1ος όμιλος

Σάββατο 25/10: Ηρακλής - Νίκη Βόλου (14.00 - Action 24), Αστέρας Τρίπολης Β' - ΠΑΣ Γιάννινα (14.00), Καβάλα - Αναγέννηση Καρδίτσας (15.00).

Κυριακή 26/10: Μακεδονικός - Καμπανιακός (15.00), ΠΑΟΚ Β' - Νέστος Χρυσούπολης (15.00).

2ος όμιλος

Σάββατο 25/10: Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω (13.00), Ηλιούπολη - Χανιά (15.00), Παναργειακός - Athens Kallithea (15.00).

Κυριακή 26/10: Πανιώνιος - Καλαμάτα (14.00 - Action 24), Μαρκό - Ολυμπιακός Β' (15.00).

BASKET LEAGUE

Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο

Στη Θεσσαλονίκη πέφτουν τα βλέμματα κατά την 6η αγωνιστική της Basket League, με τη διεξαγωγή των δύο σημαντικότερων ματς του προγράμματος: Στο Ιβανώφειο ο Ηρακλής υποδέχεται την αήττητη μέχρι στιγμής ΑΕΚ, σε ένα ντέρμπι βγαλμένο από τα παλιά, ενώ στην Πυλαία ο ΠΑΟΚ, που έχει υψηλές βλέψεις φέτος, φιλοξενεί το Περιστέρι, που έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά. Αναλυτικά:

Σάββατο 25/10: ΠΑΟΚ - Περιστέρι (16.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), Ηρακλής - ΑΕΚ (17.30 - ΕΡΤ Sports 1), Πανιώνιος - Αρης (18.15 - ΕΡΤ2 Σπορ), Καρδίτσα - Κολοσσός Ρόδου (18.15 - ΕΡΤ Sports 2).

Κυριακή 26/10: Μύκονος - Ολυμπιακός (13.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), Παναθηναϊκός - Προμηθέας Πάτρας (15.30 - ΕΡΤ2 Σπορ).

VOLLEYLEAGUE

Ανοίγει η αυλαία

Με τη διεξαγωγή του κυρίως μέρους της 1ης αγωνιστικής αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινά η νέα σεζόν της Volleyleague ανδρών. Το πρόγραμμα:

Σάββατο 25/10: Παναθηναϊκός - Φλοίσβος (20.30 - ΕΡΤ2 Σπορ).

Κυριακή 26/10: Μίλωνας - Καλαμάτα (18.30), Πανιώνιος - Ολυμπιακός (18.30).