Ερώτηση στη Βουλή από το ΚΚΕ

Ερώτηση προς τους υπουργούς Παιδείας και Εσωτερικών για την εκρηκτική κατάσταση στον υγρό στίβο στη Θεσσαλονίκη κατέθεσε το ΚΚΕ.

Οι βουλευτές Γιάννης Δελής, Χρήστος Κατσώτης, Λεωνίδας Στολτίδης και Μανώλης Συντυχάκης, που υπογράφουν την Ερώτηση, ρωτούν τους υπουργούς σε ποια άμεσα μέτρα θα προβεί η κυβέρνηση για:

- Την άμεση ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων εργασιών στο Εθνικό Κολυμβητήριο, με κρατική χρηματοδότηση, ώστε επιτέλους να παραδοθεί προς ασφαλή χρήση στον λαό και στη νεολαία της Θεσσαλονίκης. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης των αναγκαίων εργασιών για την ασφαλή επαναλειτουργία του Εθνικού Κολυμβητηρίου Θεσσαλονίκης;

- Την ενίσχυση των αθλητικών σωματείων που επηρεάζονται αρνητικά από αυτήν την εξέλιξη, καθώς έχουν διακόψει τις προπονήσεις, για να καλυφθούν τα έξοδα των προπονητών, η μισθοδοσία και τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα.

- Το άθλημα των καταδύσεων, τους αθλητές και τους προπονητές αυτού, οι οποίοι μένουν χωρίς αθλητική στέγη.

- Να διασφαλιστούν άμεσα σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις (Εθνικά και Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα) τα προβλεπόμενα μέτρα λειτουργίας και ασφάλειας.

- Να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, με πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ώστε να εξασφαλίζονται η σωστή λειτουργία των εθνικών γυμναστηρίων - κολυμβητηρίων, η σωστή συντήρηση των εγκαταστάσεων και η ασφάλεια όσων αθλούνται σε αυτές.