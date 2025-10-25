«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στο επίκεντρο τα οξυμένα προβλήματα στον υγρό στίβο

Τα οξυμένα προβλήματα στον υγρό στίβο μετά το κλείσιμο και του Εθνικού Κολυμβητηρίου, αλλά και λόγω της κατάστασης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τούμπας, έφερε ηστην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής Θεσσαλονίκης την Τετάρτη.

Αναφέρθηκε στα προβλήματα που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις - τις λιγοστές πισίνες των Εθνικών και Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων - στις οποίες συνωστίζονται δεκάδες αθλητικά κολυμβητικά σωματεία και ταυτόχρονα λουόμενοι δημότες. Και κάλεσε τη διοίκηση του δήμου να απαντήσει: Πώς σκοπεύει να πιέσει την κυβέρνηση για την άμεση έναρξη εργασιών με έκτακτη κρατική χρηματοδότηση για την ανακατασκευή του Εθνικού Κολυμβητηρίου, ώστε να λειτουργεί ως μια σύγχρονη και ασφαλής αθλητική εγκατάσταση; Επίσης, πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει τα οξυμένα προβλήματα που ανακύπτουν για τις εγκαταστάσεις και τους λουόμενους του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τούμπας;

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα πραγματοποιήθηκε μια πρωτόγνωρα μαζική και μαχητική κινητοποίηση έξω από το Ποσειδώνιο Αθλητικό Κέντρο από γονείς, αθλητές και προπονητές, που απαιτούν εδώ και τώρα να δρομολογηθούν λύσεις στα προβλήματα που προέκυψαν με το κλείσιμο του Εθνικού Κολυμβητηρίου και νέες, σύγχρονες υποδομές.

Στην τοποθέτησή του ο Βασίλης Τομπουλίδης, επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», τόνισε ότι η κατάσταση στον υγρό στίβο χειροτέρεψε ιδιαίτερα από τον Μάρτη, όταν έκλεισε το Εθνικό Κολυμβητήριο λόγω μη ύπαρξης άδειας λειτουργίας, ενώ τις τελευταίες μέρες, μετά και το κλείσιμο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Σταυρούπολης, η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Ανέδειξε τις ευθύνες του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, συνολικά της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι «τα προβλήματα της αδειοδότησης του Εθνικού Κολυμβητηρίου, το κλείσιμο του ΔΑΚ Σταυρούπολης και τα προβλήματα στο Ποσειδώνιο οφείλονται στη συνειδητή πολιτική που υπηρέτησαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Μια πολιτική που θεωρεί κόστος τη στήριξη του αθλητισμού, που η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και η συντήρηση των κολυμβητηρίων δεν αποτελούν προτεραιότητα γι' αυτούς. Το "πάμε κι όπου βγει" έχει γίνει βασική αρχή στην αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφάλειας των εργατικών - λαϊκών οικογενειών. Δεν υπάρχει η παραμικρή μέριμνα για τη μεγάλη μάζα των παιδιών».

Ταυτόχρονα ανέδειξε τις ευθύνες της Τοπικής Διοίκησης, που μάταια προσπαθεί να πείσει ότι αντιδρά στις κυβερνητικές επιλογές. Οπως είπε, «αξιοποιούνται οι δήμοι ώστε να λειτουργεί το αθλητικό σωματείο σαν μια καλοστημένη επιχείρηση, καθαρή - βιώσιμη. Το πέρασμα όλων των εγκαταστάσεων στην αρμοδιότητά τους δεν ήταν τυχαίο. Η επιχειρηματική λειτουργία, η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων με τη λογική να παράγουν χρήμα, να αυτοσυντηρούνται, πιέζει τα σωματεία οικονομικά. Ετσι οι δήμοι θα υπολογίζουν μόνο όσα σωματεία μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά, έχουν χορηγό και δεν χρωστάνε. Η νομοθετική ρύθμιση για τη δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης των σωματείων από τους δήμους δείχνει ακριβώς αυτήν τη σχέση εξάρτησης».

Αναφέρθηκε ακόμα στην προσωρινή λύση που επιχειρείται με την ενοικίαση του κολυμβητηρίου του δήμου Ωραιοκάστρου για 7 μήνες έναντι 240.000 ευρώ, στο πλαίσιο της οποίας θα διατίθενται καθημερινά (για 7 ώρες) οι 6 από τις 8 κολυμβητικές διαδρομές για την φιλοξενία αθλητών και σωματείων.

Οπως είπε, «δεν είναι για πανηγύρια από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν λύνει μια σειρά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με το κλείσιμο του Εθνικού Κολυμβητηρίου, όπως για παράδειγμα ότι στο άθλημα των καταδύσεων οι αθλητές και οι προπονητές έχουν μείνει χωρίς αθλητική στέγη, χώρια τα ζητήματα που θα προκύψουν για τους αθλούμενους χρήστες, που τους απομένουν πλέον δύο διαδρομές από τις οκτώ. Προβλήματα που έχουν ήδη προκύψει στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τούμπας».

Για το οποίο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τούμπας στάθηκε στο γεγονός ότι από τις 8 διαδρομές που διαθέτει, οι 4 δόθηκαν για τις ανάγκες αθλητών και σωματείων που μέχρι τον Μάρτη χρησιμοποιούσαν τις εγκαταστάσεις του Εθνικού. Από τις υπόλοιπες, η μία διαδρομή είναι προς χρήση από αθλούμενους ΑμεΑ και οι 3 για τους υπόλοιπους αθλούμενους, με αποτέλεσμα ο συνωστισμός καθημερινά είναι πλέον ασφυκτικός.

Επιπλέον, δυο φορές τη βδομάδα (Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα) για σημαντικό χρόνο η μία από τις τρεις διαδρομές που απέμειναν για το κοινό καταλαμβάνεται από τα παιδιά που προετοιμάζονται για τις ΣΕΦΑΑ.

Ετσι, ένας αθλούμενος κάνει «αγώνα δρόμου» για να πραγματοποιήσει την καθημερινή του άσκηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Β. Τομπουλίδης ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τούμπας με χρηματοδότηση και προσωπικό, ώστε να αντιμετωπιστούν τα εκρηκτικά προβλήματα στην καθαριότητα και στην ασφάλεια.

Οπως τόνισε, οι λαϊκές ανάγκες δεν μπορούν να περιμένουν, ούτε να μπαίνουν στη ζυγαριά «κόστους - οφέλους». Η υγεία, η άθληση και η ψυχαγωγία του λαού είναι δικαίωμα και πρέπει να διασφαλιστούν με ευθύνη του κράτους.

Και κάλεσε τους αθλητές, τους γονείς τους, τους προπονητές των αθλητικών σωματείων αλλά και τους αθλούμενους χρήστες να συνεχίσουν τις αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις, προκειμένου να πιεστούν η κυβέρνηση και οι δημοτικές αρχές για ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Η αντιδήμαρχος Αθλητισμού περιορίστηκε να αναφερθεί στις ενέργειες (αντικατάσταση καυστήρα κ.λπ.) που έγιναν στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τούμπας πριν το κλείσιμο του Εθνικού Κολυμβητηρίου και την αύξηση της καθημερινής προσέλευσης και του συνωστισμού αθλητών και λουόμενων. Δεν ανέλαβε καμία δέσμευση και περιορίστηκε σε γενικόλογες αναφορές «στήριξης» των αιτημάτων των κολυμβητικών σωματείων.