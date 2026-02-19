Πλήθος κόσμου στα εγκαίνια της έκθεσης με έργα του Γιάννη Στεφανίδη

Η πρώτη από τις δυο εκθέσεις που συνδιοργανώνει η ΚΕ του ΚΚΕ με την οικογένειά του στον Χώρο Πολιτισμού - «Εργαστήρι Γιώργη Βαρλάμου» έως τις 7 Ιούνη

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν χθες τα εγκαίνια της έκθεσης για τον κομμουνιστή ζωγράφο, χαράκτη και συγγραφέα, που συνδιοργανώνουν, στον, χώρο με ιδιαίτερο συμβολισμό, αφού ο Γιάννης Στεφανίδης και ο Γιώργης Βαρλάμος υπήρξαν στενοί φίλοι ως το τέλος της ζωής τους και συνοδοιπόροι στον αγώνα μέσα στις γραμμές του ΚΚΕ.

Πλήθος κόσμου συμμετείχε στα εγκαίνια αυτής της πρώτης έκθεσης για τον Γιάννη Στεφανίδη, που περιλαμβάνει έργα από την περίοδο της Κατοχής και της Εξορίας και θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Ιούνη. Παραβρέθηκαν, ακόμα, ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, και η Ελένη Μηλιαρονικολάκη, μέλος της ΚΕ και υπεύθυνη του Τμήματος Πολιτισμού της ΚΕ.

Τη συγκίνηση που προκαλούν τα εγκαίνια της έκθεσης σε μια τέτοια στιγμή, μαζί με τις εικόνες της εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών από τους ναζί στην Καισαριανή το '44, επισήμανε στην αρχή της ομιλίας της στα εγκαίνια η ζωγράφος και χαράκτρια Εύα Μελά, μέλος του Τμήματος Πολιτισμού της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνη του Χώρου Πολιτισμού - «Εργαστήρι Γιώργη Βαρλάμου».

Και συνέχισε σημειώνοντας:

«Τον Γιάννη Στεφανίδη τον γνώριζα και υπεραγαπούσα όχι μόνο για την ιστορία του, αλλά και για αυτό που εξέπεμπε ως τα βαθιά του γεράματα: Τη γαλήνη και την καλοσύνη του ανθρώπου που έζησε σύμφωνα πάντα με τη συνείδησή του και έκαμε το χρέος του απέναντι στη ζωή: Πάλεψε για έναν καλύτερο κόσμο, σοσιαλιστικό. Κομμουνιστικό. Θυμάμαι ακόμα την ζωγράφο συντρόφισσα Δέσποινα Αρμάου, που έχει φύγει πριν χρόνια κι αυτή από τη ζωή, να έρχεται κάθε μήνα στην ΚΟΒ μας και να φέρνει ένα σεβαστό ποσό για το Κόμμα. "Και αυτό από τον Γιάννη", έλεγε. Κάθε μήνα»...

Οπως περιέγραψε η Εύα Μελά, σ' αυτή «την πρώτη έκθεση παρουσιάζονται τα, έργα - ντοκουμέντα και μαρτυρίες - καταγραφές. Σπουδαστικά σχέδια από τον καιρό που φοιτούσε στην ΑΣΚΤ και εμβληματικά έργα που φιλοτέχνησε για τις ανάγκες της ΕΑΜικής Αντίστασης. Ανάμεσα σε πολλά στην έκθεση βρίσκονται και τα πρωτότυπα σχέδια για το θρυλικό σήμα της ΕΠΟΝ που φιλοτεχνήθηκε από τον ίδιο. Στα έργα της Εξορίας, που έζησε ο ίδιος στο Κοντοπούλι της Λήμνου, περιλαμβάνονται ακουαρέλες και σχέδια που συνομιλούν με τα ποιήματα του συνεξόριστού του, Γιάννη Ρίτσου, όπως και πολλά ακόμα από την καθημερινή ζωή εκεί.

Στην έκθεση βρίσκεται και η βαλίτσα με τον διπλό πάτο που έκρυψε τα σχέδιά του ο Γιάννης Στεφανίδης αναχωρώντας από το Κοντοπούλι για το Μακρονήσι. Θα εκτεθούν επίσης έργα που έγιναν αμέσως μετά την επάνοδό του στην Αθήνα, εμπνευσμένα από τα σχέδια και τις σημειώσεις της Εξορίας».

Θα ακολουθήσει δεύτερη έκθεση τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβρη, με την καλλιτεχνική του δουλειά μετά την εξορία.





Η κόρη του καλλιτέχνη,, σημείωσε: «Αυτή η έκθεση ήταν ένα είδος ανασκαφής και ανακάλυψης για εμένα και μόνη μου χωρίς στήριξη δεν θα μπορούσα να τη φέρω εις πέρας. Το πρώτο που βρήκα ξεκινώντας ήταν η αυτοπροσωπογραφία του Γιάννη, έργο του '38 και λύγισαν τα γόνατά μου...

Εκανα ανασκαφή και μάζεψα αυτή τη δουλειά, προσπάθησα να εικονογραφήσω τη ζωή του, όσα συνθέτουν την ιστορία του Γιάννη... Ολο και έβρισκα κάτι ακόμα και συνέθετα την ιστορία. Κάπου στον Προμηθέα που έκανε μετά, στη Μυθολογία, βλέπω τον ΕΠΟΝίτη, την ανάγκη να σώσει τον κόσμο»...

«Μου έδωσε δύο μεγάλα φτερά», είπε επίσης, δηλώνοντας «πολύ ευνοημένη» για τον πατέρα της και ευχαρίστησε το ΚΚΕ για τη συνεργασία καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας της έκθεσης.

Η έκθεση είναι επισκέψιμη Πέμπτη έως και Σάββατο 6 - 8.30 μ.μ. και Κυριακή 11 π.μ. - 2 μ.μ. στη διεύθυνση Λεάγρου 23, Αγιος Αρτέμιος (Γούβα), 11631 (μετρό «Αγ. Ιωάννης»).

Οργανωμένες ξεναγήσεις γίνονται μετά από επικοινωνία στο τηλέφωνο 210 7515584 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ergastiri.gvarlamou@gmail.com