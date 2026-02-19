Εφυγε από τη ζωή ο συνθέτης Χρύσανθος Μουζακίτης

Εφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα ο μουσικός και συνθέτηςο οποίος ανάμεσα σε άλλα μελοποίησε τον «Εμμετρο Ρίζο» (1978).

Πρόκειται για στιχάκια που έγραφε στην ομώνυμη στήλη του «Ριζοσπάστη» ο Νίκος Οικονομίδης, Καισαριανιώτης αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης, με το ψευδώνυμο «Ο Παλιός», μετά τη νόμιμη επανέκδοση της εφημερίδας το 1974.

Ο Χρ. Μουζακίτης γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1949 και από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με τη μουσική και το τραγούδι. Παρά την αναπηρία του (από πολύ μικρός ήταν παράλυτος και στα δύο πόδια, λόγω πολιομυελίτιδας), ανέπτυξε έντονη καλλιτεχνική δραστηριότητα από την παιδική του ηλικία.

Εκανε μουσικές σπουδές στο Εθνικό Ωδείο, με μεγάλους μουσουργούς και παιδαγωγούς, και παράλληλα συνέθετε τραγούδια, παίζοντας κιθάρα και φυσαρμόνικα. Το 1980 ίδρυσε το Εθνικό Ωδείο - παράρτημα Περιστερίου, αναλαμβάνοντας και την καλλιτεχνική διεύθυνση. Ηταν μέλος της Ενωσης Ελλήνων Μουσουργών και άλλων πολιτιστικών φορέων.

Εχει συνθέσει έργα διαφόρων μορφών και τεχνοτροπιών, για μικρά και μεγάλα σύνολα, όπερα, μουσική για μπαλέτο, για θέατρο, για αρχαία τραγωδία, για χορωδίες και άλλα. Επίσης αφήνει πίσω του πλούσιο συγγραφικό έργο για τη διδασκαλία της μουσικής.

Ο Χρ. Μουζακίτης συνέβαλε καθοριστικά στην ηχογράφηση των τραγουδιών που έγραψαν, μελοποίησαν και τραγούδησαν νεολαίοι της ΚΝΕ ενάντια στη δικτατορία. Με τη νομιμοποίηση του ΚΚΕ, είχε ενεργή καλλιτεχνική συμμετοχή στα Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή». Προς τιμήν της συνολικής προσφοράς του στο Κόμμα και στην ΚΝΕ, ο Χρ. Μουζακίτης ήταν προσκεκλημένος και παρευρέθηκε στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια από τη νόμιμη επανέκδοση του «Ριζοσπάστη».

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα στο Περιστέρι.

Με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΚΕ το ΚΚΕ αποχαιρετά με θλίψη τον Χρύσανθο Μουζακίτη. Η Διεύθυνση και η Συντακτική Επιτροπή του «Ριζοσπάστη» εκφράζουν θερμά συλλυπητήρια στην σύζυγό του, Μάγκυ Μπαζίνη, στα παιδιά και στους άλλους οικείους του.