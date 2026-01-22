FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Είχε ... άγχος και Λεκαβίτσιους η ΑΕΚ

Eστω και με περισσότερο άγχος απ' ό,τι αναμενόταν, η ΑΕΚ άνοιξε νικηφόρα τους αγώνες της για τον 2ο όμιλο της φάσης των «16» του FIBA Champions League, επικρατώντας της Καρδίτσας με 88-73 στην ελληνική κόντρα για την 1η αγωνιστική. Απέναντι στην αξιόμαχη θεσσαλική ομάδα η «Ενωση» τα βρήκε πιο σκούρα από όσο μαρτυρά το τελικό σκορ, φτάνοντας στη νίκη χάρη σε ένα σπουδαίο τέταρτο δεκάλεπτο, όπου βελτιώθηκε αισθητά στην αμυντική λειτουργία, ενώ επιθετικά με σωστές επιλογές έκανε ένα επιμέρους 31-14 και έβαλε τις βάσεις για το τελικό αποτέλεσμα. Πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Λεκαβίτσιους, ο οποίος πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση με την ΑΕΚ, σημειώνοντας 28 πόντους και ισοφαρίζοντας το ρεκόρ καριέρας του. Από την πλευρά της η Καρδίτσα πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και δυσκόλεψε αρκετά τους γηπεδούχους, αφού παρότι βρέθηκε στο -12 στο ξεκίνημα, στη συνέχεια με μπροστάρη τον Μπράντον Τζέφερσον (19 π.) και χτυπώντας και κάτω απ'π το καλάθι με τους Ντάμιεν Τζέφερσον (17 π.) και Μάντσεν (6 π.) πήρε τα ηνία του αγώνα για το μεγαλύτερο διάστημα, φτάνοντας να προηγηθεί με 59-53 στο 30'.